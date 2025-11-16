藍白對接完成！「黨魁會談」下周舉行 全程公開
民眾黨主席黃國昌16日在基隆受訪證實，將於下週與國民黨主席鄭麗文會面，雙方黨務主管已就場地、時間與細節溝通，他表示會面，「基本上全程公開」，相關進度將另行對外說明。
黃國昌出席「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇【地方政府聯合治理初探—基隆經驗】」會前受訪指出，自鄭麗文當選後，民眾黨與中國國民黨中央多位友好管道保持密切聯繫，與鄭麗文的會面預計下週正式舉行。
他表示，昨天雙方黨務主管已經先行會面，針對會談場地、時間與具體流程溝通，待敲定後將盡快向外界報告。他並強調，會談「基本上會全程公開」，讓社會了解兩黨對於聯合治理與合作方向的想法。
談及合作目標，黃國昌表示，兩黨合作初衷一致，聚焦「讓台灣變得更好、讓台灣人過更好生活」。他說，對話一開始將以地方治理的共同願景、想法與改革政策為重，先從政策與願景層面展開。
對於2026年選舉布局與藍白合進度，黃國昌說，兩黨在選舉合作上會保持最大誠意與善意，因雙方各自有提名與徵召作業，進一步合作需具備耐心、誠意與善意；若態度一致，他期盼時程能順利推進。
媒體提及國民黨組發會主委李哲華談到藍白合縣市不會拖到明年三月才決定。對此，黃國昌回應，仍以政策與願景為優先，並再次強調民眾黨在選舉合作上的善意與誠意，後續安排將持續對外說明。
他並表示，面對民進黨在社會議題上的作法，他希望能提出具體作為以「團結台灣」。相關會面安排與公開方式，將於確認後對外宣布。
