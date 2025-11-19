藍白對談提2026 黃國昌：挑選最強團隊

（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨主席黃國昌今天與國民黨主席鄭麗文會談時表示，兩黨的競爭絕對不是零和賽局，他將用行動宣示兩黨智庫對接。面對2026，他說，這絕對不只是選舉輸贏，而是攸關台灣接下來選擇道路，請相信台灣民眾黨有最大的誠意，用最好的機制挑選最強的團隊。

鄭麗文下午與黃國昌會面，會談開始前，雙方互相贈禮，鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」，象徵雙鵲同行、台灣必贏，藍白合作順利圓滿。黃國昌回贈水泥製作的鎢絲燈，代表台灣在晦暗不明的時刻，希望兩黨為台灣點亮一盞燈。

黃國昌致詞表示，民眾黨和國民黨有不同的過去、背景、政策，但這不會阻礙兩個政黨為國家與人民共同合作。民主政治下政黨一定有競爭，但競爭不需惡言相向、拚得你死我活，政黨的競爭可以帶給國家良性進步。

黃國昌說，台灣現在處於內外交迫的關鍵時間點，為了回應主流民意、捍衛台灣的國家安全，兩黨的競爭絕對不是零和賽局，相反地，應共同思考，為了更高的價值與大局，如何攜手合作。

黃國昌表示，當4月台灣面對美國高關稅壓迫、執政黨擺爛不作為時，他與前國民黨主席朱立倫會談，討論讓在野黨的智庫對接，提出高關稅的民間版衝擊影響評估報告，承擔執政黨的工作。

黃國昌表示，同一時期，民主產生的政府對在野黨發動無差別大罷免，把台灣民主推向懸崖。鄭麗文當時沒有任何公職、黨職，卻跳出來登高一呼籌組在野大聯盟，讓台灣社會看到，為了共同理念，有可能跨越黨派與階層。

黃國昌批評，原以為大罷免失敗會讓民進黨政府學會謙卑、傾聽民意，讓總統賴清德檢討反省，但沒想到32比0結果出爐後，賴政府仍用司法追殺政治競爭者，用黨檢媒迫害人權，行政院長卓榮泰甚至不遵守立法院通過法律，不編列提高警消退休待遇預算。

黃國昌表示，面對這蠻橫政府、把不同意見打成雜質的總統，必須靜下心深刻思考如何拯救國家。過去一年來，藍白在國會的合作雖不是每次都意見一致，但這些差異都沒辦法阻止他們推動改革的心。

黃國昌說，孟子說「君子和而不同」，君子是不同獨立的主體，但可以為了共同的價值合作。反觀民進黨是孟子所說的「小人同而不和」，派系為了選舉可以殺到刀刀見骨，甚至司法追殺砍向自家人。

黃國昌也表示，面對2026，他們有最大的誠意、用最好的機制挑選最強的團隊。他將責成民眾黨的智庫向國民黨政策會請益，用行動告訴台灣人兩黨智庫對接，共同討論地方治理及2026目標，幫台灣找回民有、民治、民享。（編輯：萬淑彰）1141119