藍白小心了！賴清德親披競選背帶 綠營正式提名蘇巧慧戰新北

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨今（26）日下午再度召開縣市長提名記者會，宣布徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安角逐苗栗縣長，兼任黨主席的總統賴清德親自蒞臨現場推薦。賴主席表示，蘇巧慧與陳品安皆擁有非常良好的學經歷，而且深具理想與抱負，不管是在國會或地方議會，表現都非常傑出。賴清德也肯定蘇巧慧在教育改革、兒童政策及太空立法上的貢獻，若未來她真的能夠擔任新北市長，「絕對是新北市民之福」。





今日下午2時48分，民進黨在中執會後召開新北市長、苗栗縣長提名記者會，包含賴清德、徐國勇、蘇巧慧、陳品安及多位中執委等黨公職出席，記者會則由黨發言人吳崢主持。

賴清德表示，民進黨上個月推薦了台中市長（何欣純）、嘉義市長（王美惠）、台東縣長（陳瑩）與宜蘭縣長（林國漳）共4名候選人，贏得地方一致好評，民進黨今天再接再勵，分別推薦新北市長候選人蘇巧慧、苗栗縣長候選人陳品安。

談及兩人的共同特質，賴清德分析，蘇巧慧與陳品安分別在北部、中部披掛上陣，她們具備許多相同的特點，第一，都是女性候選人；第二，都是台大高材生與律師，都有很好的學經歷；第三，更難得的是都深抱理想跟抱負，不管是在國會或地方議會，表現都非常傑出。

賴清德說，首先要跟新北市的父老鄉親推薦蘇巧慧，她是台大法律系畢業的高材生，同時也是美國波士頓大學、賓州大學法律系的碩士，回國之後律師高考及格，在萬國律師事務所服務，非常關注弱勢民眾的法律權益，也深入各個領域與階層，發揮她的法律專業、幫助民眾的立場與精神。

另外，賴清德提及，大家非常清楚蘇巧慧是在民主的家庭裡面長大的，對台灣未來的前途更懷抱有一番相當高的理想跟抱負，她在投入立委選舉之後，贏得民眾的支持進入了國會，三屆以來表現非常傑出，前後獲得公督盟15次評鑑為績優委員，這非常、非常不容易。

針對實質的問政成績，賴清德則強調，蘇巧慧的問政也深入到民眾的生活，她非常關心教育，《教育實驗三法》就是在她跟許多關心教育的委員共同關心之下推動而成，提供不同領域、興趣、才能甚至不同家庭的孩子，可以依照他們本身的想像跟做法，來給孩子最好的教育，這對台灣的教育運動來講，可以說是舉足輕重的一項改革。

另外，賴清德稱讚，蘇巧慧實際爭取到了國家兒童未來館，讓小孩子們可以經過類似博物館的一個國家建設，了解孩子未來發展還有各種想像，這對擴大兒童的視野是非常有幫助的。

賴清德也說，蘇巧慧應該是立法院內唯一一位自己主持Podcast的直播主，而且對象是針對沒有選票的兒童在進行，她是一個好媽媽，把自己當照顧孩子的經驗透過Podcast來推廣到其他的兒童，「我曾經上過她的節目，節目名稱叫做《水獺媽媽巧巧話》，非常精彩、活潑與生動，爸爸媽媽、小朋友們，聽得都非常高興」。

話鋒一轉，賴清德透露，蘇巧慧不僅關心教育與孩子而已，她推動了一項相當生硬、但對國家未來發展極其重要的法案，就是《太空發展法》；去年他在520宣誓就職演說中曾特別提到，台灣未來的經濟發展要涵蓋三個面向：第一，「前瞻未來、智慧永續」；第二，「競逐太空、探索海洋」；第三，「立足台灣、布局全球，行銷全世界」。

他重申，台灣一定要在國際的競爭領域佔有一席之地，今日之台灣跟數十年前的台灣已截然不同，大家要對自己要有信心，但即便抱有競逐太空的雄才大略，若無法制也沒辦法（推行），因此非常高興蘇巧慧推動並完成太空發展法，可以奠定未來台灣產業在太空領域的發展基礎，而這次的國防特別預算，也著墨甚多在太空領域，且與《太空發展法》息息相關。

最後，賴清德深信，一位從小就環抱理想、國會問政第一且深入基層的蘇巧慧，所提出來的政策、法案跟種種的選民服務都切合民眾需要的人，由她來擔任新北市長，絕對是新北市民之福。







