藍白少子化政策涉抄襲？郭國文1個月前也提「轉大人ETF」：概念被完美複製

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白主席今（25）早共同提出少子化政策，主張將提案成立「台灣未來帳戶」，由政府為12歲以下孩童設立帳戶，首次先投入一筆5萬元，往後每年各存入1萬元，投資成長型ETF。然而，民進黨立委郭國文指出，鄭黃配大陣仗開記者會，還以為是正副總統等級的政見發表會，結果構想竟與他一個月前提出的「轉大人ETF」雷同。

綠委郭國文表示，藍白今天大動作提出「台灣未來帳戶」，架構根本和他一個月前提出的「轉大人ETF」雷同。（資料照）

國民黨、台灣民眾黨召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶TFA」，投資台灣的未來。民眾黨指出，政府預算投入，第一筆資金為12歲以下孩童，每人5萬元，接續每年每人再存入1萬元。監護人、家長可自行加存，上限為每年1萬元，用長期性的投資，讓國家幫孩童存到第一桶金。

廣告 廣告

然而，郭國文透過臉書表示，藍白今天大動作提出「台灣未來帳戶」，架構根本和他一個月前提出的「轉大人ETF」雷同。他質疑，「所謂的黃國昌、鄭麗文政策，難道構想根本來自郭國文？」

​郭國文指出，他提出的政策有3大核心概念，第一，投資下一代，讓新生兒「出生及投資」；第二，ETF是深受台灣人信任的商品，因此以投資（或成立)ETF為主；第三，孩童年滿18歲時才可以動用，作為「轉大人」禮物。

​郭國文說，這三點被藍白完美複製，同樣是出生就要投資、同樣是要投資ETF、也同樣要成年才可以使用。兩大黨主席大陣仗開這個記者會，還以為是什麼鄭黃配，正副總統等級的政見發表會，結果結合兩大智庫，政策關鍵內容都跟我一位立委辦公室構思的差不多。

郭國文強調，好的政策藍白要拿香跟拜，都很歡迎，但別忘了預算法第91條，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，請藍白可別再次違反《預算法》，讓好的政策要背上違法通過的污名。

郭國文24日曾召開「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資 成立轉大人ETF」記者會，表示面對我國出生人數創新低，新世代生活有希望才願意養小孩，他要提出「轉大人ETF」方案，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金。他舉例，只要在孩童1-10歲時，家長與政府每個月各出1200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。

郭國文24日曾召開「給下一代最棒的聖誕禮物！出生即投資 成立轉大人ETF」記者會。（郭國文辦公室提供）

更多FTNN新聞網報導

直言藍白主席會談很失敗 徐國勇質疑「怎沒談這些」：對國家完全沒有助益

藍白主席會談淪批鬥大會？民進黨怒轟：無助團結與國家前進

為青年基本法再槓上！黃國昌再轟林宜瑾拖延協商民進黨怠惰打嘴炮

