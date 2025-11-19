藍白峰會前凌晨柯文哲還傳訊關心 黃國昌稱柯提三詞彙將是前進指標

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

藍白主席高峰會今（19）日舉行，民眾黨主席黃國昌透露，創黨主席柯文哲在會前有提到三個關鍵詞彙：主流民意、國家正義、人民的安全，這是接下來要繼續往前進非常重要的指標。黃國昌還曝，柯文哲甚至到今天凌晨1點都還傳訊息來。至於未來藍白是否會邀請柯文哲共同會面？黃國昌則說，待柯的司法告一個段落，相信他會很樂意，絕對有機會在不同的場合上看到柯文哲。

（圖／方炳超攝）

鄭麗文、黃國昌今天在新北新莊會面，黃國昌在結尾時表示，這場會前有跟柯文哲談過，雙方溝通時時刻刻都在進行，柯文哲也知道在面對接下來合作的過程中什麼是最重要的，不是民眾黨的得失，而是台灣人民的得失。柯文哲有提到三個關鍵詞彙：主流民意、國家正義、人民的安全，這是接下來要繼續往前進，非常重要的指標。

記者會後問黃，稱跟柯文哲的聯絡是時時刻刻都在進行，而柯文哲仍是重要精神領袖，兩黨是否邀請柯一起會面？黃國昌表示，對於他或民眾黨而言，柯文哲不僅是精神領袖，且是重要的夥伴，而這重要夥伴從來沒有離開，到現在還一直跟他們一起工作，只不過這位最重要的夥伴，目前在面臨民進黨的司法追殺，所以希望留多一點時間讓柯面對、處理。

黃國昌說，和柯主席的確花了很多時間在討論、花了非常多時間在交換意見，昨天晚上還收到柯文哲的訊息，大概是凌晨1點，柯文哲還在傳訊息，代表柯還在思考事情。而未來等到司法告一個段落，相信柯文哲會很樂意，他們也會非常高興，絕對有機會在不同的場合上看到主席。



