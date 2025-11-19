藍白峰會前「半夜接到柯文哲訊息」 曝未來3方會面可能性

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午於新北新莊凱悅嘉軒酒店見面。黃國昌透露，19日凌晨1時接到民眾黨前黨主席柯文哲訊息，並且提到三個關鍵詞彙，分別為「主流民意、國家正義、人民的安全」。至於未來藍白會不會邀柯文哲一起會面？黃稱待司法告一段落後，相信柯文哲非常樂意。

黃國昌於總結時表示，會面前有跟柯文哲談過，雙方溝通時時刻刻都在進行，柯文哲也知道接下來合作過程中什麼是重要的事，不是民眾黨的得失，而是台灣人民的得失。

黃國昌提及，柯文哲提到3個關鍵詞彙，包括主流民意、國家正義、人民的安全，這也是民眾黨要繼續往前進的非常重要指標；民眾黨與國民黨有不同的過去，但身處相同的現在，此刻重要的是共同思考如何面對共同的未來，讓台灣人民看到光的未來。

會後，被問到由於柯文哲仍為重要精神領袖，未來藍白是否邀請柯文哲一同會面？黃國昌回應，對他或民眾黨而言，柯文哲不僅是精神領袖，而是重要的夥伴，「這重要夥伴從來沒有離開，到現在還一直跟我們在一起工作，只不過這位最重要的夥伴，目前面臨民進黨的司法追殺，所以希望可以多留一點時間讓柯文哲面對與處理，因為他的司法訴訟還會繼續進行下去」。

黃國昌說，柯文哲與黨內的確花了很多時間討論、交換意見，包括祕書長周榆修、黨團主任陳智菡在19日凌晨1時收到柯文哲訊息，這代表柯文哲還在思考事情，未來等到司法告一段落後，相信柯文哲會非常樂意，民眾黨也會非常高興，有機會在不同場合看到柯文哲。

