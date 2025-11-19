藍白峰會登場！黃國昌：民眾黨用最大誠意合作 推最強縣市團隊

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞]

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉行高峰會談，在首輪對談時，黃國昌致詞表示，藍白是兩個獨立不同政黨，但不會成為阻礙，要為心愛的這塊土地共同合作，強調兩黨競爭不應是零和賽局，要為更高價值、大局攜手合作；談及2026選舉，黃國昌稱，民眾黨一定會用最大誠意、最好方式選出最強團隊，因相信台灣人、每個縣市都值得用最強團隊，讓人民過最好的生活。

黃國昌指出，非常高興跟榮幸跟鄭麗文一起坐在這，用行動向台灣人民宣誓，一起用行動顧台灣，民眾黨、國民黨的確是兩個獨立不同的政黨，有不同過去、背景、政策，但這不會成為阻礙兩個政黨為國家、為人民、為心愛的這塊土地共同合作。

廣告 廣告

黃國昌說，在民主政治下，政黨一定會有競爭，但競爭不需惡言相向競爭，更不需要你死我活的競爭，政黨彼此之間的競爭，可以帶給這國家更良性的進步，但最最最重要的是，在當前台灣處於內外交迫、關鍵的時間點上，為回應主流民意、為捍衛台灣國家安全、為讓人民及下一代真正可以看到未來，兩黨競爭不是、也絕對不應該是零和賽局，相反的，應該共同思考的是，為更高的價值、為大局，我們如何攜手合作？給這塊土地、給在這塊土地上生活的人民更好的政治及期許。

黃國昌也再度砲轟民進黨推動大惡罷，把台灣民主推向懸崖邊緣，並大讚鄭麗文當時沒任何公職，甚至沒黨職，跳出來登高一呼「籌組在野大聯盟」，讓台灣社會看到，我們為了共同價值，有可能不僅僅跨越黨派，甚至可跨越台灣不同的階層，有很多不是國民黨，甚至也不是民眾黨的人，一起站出來。

黃國昌指出，他相信在過去一年多，藍白黨團在國會裡攜手合作，須跟大家承認，我們不是每個法案意見都一致，一定有爭執與爭論，一定有意見不合，但這些差異都沒辦法阻止一件事，「沒有辦法阻止我們要繼續推動台灣改革的心」，要讓這塊土地上的人民過得更好，在國會裡，我們常講一句話，當執政黨擺爛，在野黨有責任攜手撐起這個國家 。

黃國昌強調，在繼續往前邁進過程中，一定會用政策、願景、理念當作雙方繼續邁進，就像他剛贈送給鄭麗文的那塊堅若磐石的水泥，在那堅固的基礎上，進一步構築未來合作的藍圖，同時，在這基礎上，面對2026選舉，民眾黨一定會用最大的誠意、用最好的方式，選出最強的團隊，為什麼？因為他相信台灣人民、每個縣市都值得用最強團隊，帶給每個地方最好的地方治理，讓人民過最好生活。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白主席會談 鄭麗文喊「藍白合」全方位合作無死角

藍白主席下午會面 鄭麗文先曝光對談主題

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一 / 攝

台灣民眾黨主席黃國昌致詞表示，藍白是兩個獨立不同政黨，但不會成為阻礙，要為心愛的這塊土地共同合作，強調兩黨競爭不應是零和賽局，要為更高價值、大局攜手合作共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一 / 攝