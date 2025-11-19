藍白峰會 推2026最強團隊

國民黨主席鄭麗文（右三）與民眾黨主席黃國昌（左三）十九日舉行會談，會後兩黨主席與幕僚包括民眾黨秘書長周榆修（左二）、政策會執行長賴香伶（左一）、國民黨秘書長李乾龍（右二）、立院黨團總召傅崐萁（右一）高呼「以行動顧台灣」，展現藍白合作態勢。

（中央社）

記者王超群、陳柏翰∕台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌十九日舉行「以行動、顧台灣」主席高峰會，針對國會監督、政黨合作、改革推動及二０二六地方選舉布局等議題廣泛交換意見。雙方定調將在智庫對接、政策平台搭建及人選協調機制上協力推進，民調將是人選整合時「不可或缺的重要工具」，為二０二六選出最強團隊。

藍白峰會在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店舉行，會談開始前雙方主席互贈象徵禮物。鄭麗文致贈「雙鵲同行、台灣必贏」鶯歌彩瓷圓盤，象徵藍白合作在充分溝通下能順利圓滿；黃國昌則以水泥燈座回贈，寓意基礎穩固方能建構未來，盼雙方合作能為台灣點亮前行之路。

鄭麗文強調，藍白合作不僅在候選人安排上要展現一加一大於二的效果，也應在政策、治理與不同階層的民意上做到長短互補，形成真正「全方位合作、無死角」的模式，最終受益者必然是所有台灣人民。她強調，捍衛憲法「民有、民治、民享」原則，是兩黨合作的重要基礎。

針對兩黨未來人選協作機制，鄭麗文明確指出，民調將是人選整合時「不可或缺的重要工具」。她認為，為了讓在野合作真正達成「一加一大於二」的目標，兩黨應在明年三月前大致設定整合時限，並以制度化方式選出最強人選。

黃國昌表示，民眾黨跟國民黨是兩個獨立不同的政黨，為了台灣會攜手努力。民眾黨面對二０二六年地方選舉，一定會用最大的誠意、最好的方式選出最強團隊。若有機會參選新北市市長一定全力以赴；但若男主角不是他，不用擔心他會扯後腿，他會跳到第一線大力輔選。

至於民眾黨是否一定要拿下新竹市、宜蘭縣、金門縣與嘉義市？黃國昌表示，民眾黨會把國家利益放在政黨利益之上。他與鄭麗文談的是台灣共同的未來，不是民眾黨在地方選舉要拿幾席，真正重要的是為地方治理找到最強團隊。

雙方會談約一小時並全程公開，會後雙方代表表達，將在智庫對接、政策平台搭建及人選協調機制上協力推進。

黃國昌說，接下來他會責成民眾黨智庫到國民黨智庫拜訪請益，藉由兩黨智庫直接對接，針對具體政策展開討論。

對此，鄭麗文表示將全力支持，並透露近日已與前內政部長李鴻源就相關平台交換意見，希望整合國民黨歷任執政時期具實務經驗的技術官僚，以及學者、專業團體等共同形成跨領域政策平台，朝向組織影子內閣的方向前進。

黃國昌表示，雙方在國會合作基礎上已有高度默契，未來智庫平台將可優先展開議題討論，包括地方治理、國家財政、產業轉型等領域。他強調，在野合作的目標並非為了政黨利益，而是為了提出更務實、可行的政策方案。