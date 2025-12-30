藍白布局宜蘭縣長！陳琬惠先行掃街 吳宗憲看板上線展決心

有意爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的立委吳宗憲，不僅在羅東鎮掛出首面競選看板外，也同步更新社群平台封面照，展現投入宜蘭縣長選戰布局的態勢。（圖／周志龍攝）

2026年宜蘭縣長選戰逐漸升溫，隨著民眾黨完成徵召前立委陳琬惠並啟動基層掃街行程，有意爭取國民黨提名的立委吳宗憲今（30）日也陸續更新社群平台封面照，並在羅東鎮純精路掛上首面競選看板，象徵正式啟動地方首長選戰布局。藍白兩黨未來是否在宜蘭完成整合，也成為政壇關注焦點。

宜蘭縣現任縣長林姿妙自2018年起已連任兩屆，交棒在即，縣長人選備受關注。宜蘭長期憑藉「好山、好水、好空氣」的地理條件，發展出具特色的觀光產業，一年一度的宜蘭國際童玩藝術節更吸引大量外縣市遊客，成為地方重要品牌活動。

此外，「高鐵延伸宜蘭案」若能如期推進，未來高鐵進入宜蘭後，將進一步串聯北宜生活圈，帶動交通、產業與人口流動。相關建設所產生的外溢效益，也使各政黨看準契機，積極布局，期盼擴大交通建設與區域發展的潛在利多。

在各黨布局方面，民進黨已率先完成徵召律師林國璋參選；民眾黨則未待藍營內部整合完成，便先行拍板徵召前立委陳琬惠投入選戰。至於國民黨方面，立委吳宗憲、縣議會議長張勝德等人有意角逐提名。

吳宗憲提到，在累積二十多年司法、行政與立法經驗後，選擇投入宜蘭縣長選舉，希望將過去的公職歷練全數回饋地方。他指出，縣長林姿妙任內致力於改善財政體質、降低負債，成果獲得中央肯定；加上近期國民黨、民眾黨立委聯手推動《財政收支劃分法》修法，為宜蘭爭取每年約128億元的穩定財源，正是縣政全面升級的重要時刻。他也表示，未來若有機會承擔更大責任，將結合行政經驗、中央資源與國際視野，帶領宜蘭「走新路」，不再只是後花園，而是站上「國門第一排」。

