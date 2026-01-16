「藍白幫中共杯葛軍購削弱國防」王婉諭轟：為了政黨利益犧牲國家

民眾黨前、現任主席柯文哲、黃國昌和國民黨總召傅崐萁。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 藍白13日於立院程序委員會第8度封殺的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌召開記者會宣稱，訪美後對行政院版「國防特別條例草案」更加反對，民眾黨團將自提版本。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，強化國防是台灣的國家利益，不是任何政黨的利益。民眾黨這幾天在黃國昌的帶領下，針對軍購拋出各種含沙射影的指控。對於不熟悉議事程序也不了解特別條例、特別預算審查的民眾而言，這些話充滿誘惑。但歸根究底，其實都只是操作「資訊落差」用來包裝的話術而已。

王婉諭在臉書發文寫道：「從黃主席訪美到民眾黨上下的口徑一致，還有海量的網軍出動，我想來想去，可能的目的只有一個：幫台灣民眾黨找一個台階下。如果把他前後的說法攤開來看，大概就可以證實這個猜測了。首先，為什麼民眾黨需要找台階下？因為他們其實很清楚，把法案卡在程序委員會，從來就不是監督，而是跟著中國國民黨，幫中共杯葛軍購，削弱台灣的防衛能力。」

王婉諭質疑：「國民黨的選擇已經很明確，寧願與台灣的主流民意唱反調，也不打算退讓，就是要卡軍購。問題來了：已經七度配合中國國民黨卡案的台灣民眾黨，真的要繼續這樣下去，傷害台灣的國家利益嗎？於是，為了證明『我們跟國民黨不一樣』，為了合理化之前的蓄意卡案，民眾黨想出的辦法就是：快閃訪美，然後對外宣稱，自己是『在和美方充分討論後，才改變想法』。但事實真的是這樣嗎？」



王婉諭提到：「『美方被蒙在鼓裡』、『他們不知道特別預算為什麼在國會被擋』、『他們也不清楚台灣要買什麼武器，所以我要親自去說明民眾黨的立場』。這是黃國昌一開始的說法。但這樣的說法，未免太小看美國，也太小看AIT了。AIT定期都會和各政黨領袖交流，從互動、言談之間，我很清楚他們非常了解台灣政治的眉角，畢竟這是他們的工作。至於軍購案就更不用說了。」

王婉諭強調，買武器可不是買菜，要買一種武器必須從作戰計畫一路推進才能形成採購計畫，沒有台美之間的緊密合作，根本買不到。過去七十幾年來，無論台灣由誰執政，美方不只是世界上極少數願意賣武器給台灣的賣家，更是台灣最堅實的戰略夥伴。這一點，從AIT多次發表正式聲明支持軍購案，就已經非常清楚。黃國昌返台後，新增的論述是：「1.25兆裡，只有3000億是跟美國買武器。」、「花這麼多錢，根本是債留子孫。」、「美方根本沒有要求這麼多軍售預算。」

王婉諭指出，這些話刻意忽略了幾個關鍵事實。第一，這1.25兆，是8年的總規劃，平均一年約1500 億元。相較於每年超過3兆的政府總預算，完全在財政可負擔範圍內。第二，所謂的 -3000億，只是第一波對美軍售。這些錢買什麼、怎麼買，美方已多次公告，甚至連美國國會都已開始審議，根本不存在黑箱。第三，剩下的經費，包含其他對外採購與大量國產武器量產，飛彈、無人機、通訊韌性、後勤彈藥儲備，全都在內。至於最荒謬的說法，是「美方沒有要求這麼多」。

王婉諭續指，美方多次要求台灣國防預算占GDP比例應該超過5%。即使加上這筆特別預算，台灣仍然遠遠未達標。美方根本不可能這麼說。最後，黃國昌宣稱：「回來之後我更不滿意行政院版本，我要自提版本。」這才是整件事情的核心。多數人其實都沒有搞清楚，現在在審的根本就不是「國防特別預算」，而是「國防特別預算條例」。也就是「母法」而已。根據這個母法才能決定編多少錢、分幾年、買哪些項目。母法的每一條都必須進入委員會逐條討論、修正。

王婉諭指責：「現在的問題是：藍白兩黨選擇直接擋在程序委員會，拒絕討論。就算在野黨對行政院版本有再多意見，最合理的作法，都是讓法案進委員會好好審。裡面所有的條文，都可以逐一修正，根本不會有空白授權的問題，也不是國防部說的算。至於在野黨可不可以提自己的版本併案審查？當然可以。但這些，都不能合理化之前一再惡意杯葛的事實，加上母法通過後，國防部還要送真正的預算進來，也只會讓整個審查程序無限延宕。」

王婉諭直言：「也就是說，到現在為止，根本沒有在野黨聲稱的『無法監督』、『2張A4就要1.25兆』的問題。這也是我最難以理解的地方。我過去在國會擔任在野黨時，巴不得能取得多數，好好監督執政者。但現在，國眾兩黨擁有了珍貴的多數，他們的選擇卻是把攸關國家安全的法案卡在門外，連討論的機會都不給，也放棄了實質監督的權利。這樣還說是在監督？我實在無法苟同。」

王婉諭在文末寫下：「我還是要再次嘮叨，不要懷疑中共侵略台灣的決心，也不要認為中共會等我們買好武器做好準備才侵犯台灣。每拖一刻，中共武力犯台的可能性就增加一分。讓國防特別預算條例進入委員會，好好審查，才是一個『忠於人民的在野黨』最重要的責任。我仍然期盼台灣民眾黨，甚至是早已完全失控的中國國民黨浪子回頭，停止用『資訊落差』的話術來誤導大眾，別再把國防預算當成政治聲量的提款機。別為了一時的政黨利益，犧牲了根本的國家利益。」

