藍白強修財劃法！卓榮泰：明年恐舉債5600億「編不出來也無法執行」
近日藍白再修《財劃法》，行政院長卓榮泰昨嗆「全面迎戰」，預計20日提院版草案送立法院審議。卓榮泰今（11/18）在答詢時表示，如果按照上週立法院通過國民黨版的財劃法，必須在計畫型補助多增加舉債2600億元，換句話說，明年的中央政府總預算會舉債5600億元，行政院編不出來，無法執行通過的國民黨版財劃法。
立法院今上午邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主任委員陳金德及相關部會首長，列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。
民進黨立委陳培瑜質詢時請請卓榮泰說明，假設執意執行新通過的財劃法版本，會發生什麼事？卓榮泰說，雖然特別預算不受公債法第五條種種規定，跟債務的額度是可以脫離，但把所有歲計賸餘用完之後，未來每一筆的特別預算，都會擴大國家政府的舉債。
卓榮泰表示，以明年的中央政府總預算3兆350億元來看，政府已經舉債3千億元，如果按照上週立法院通過國民黨版的財劃法，必須在計畫型補助多增加舉債2600億元，換句話說，「如果完全接受這樣的修法的話，明年的中央政府總預算會舉債5600億元」，這已經超出、違反公債法第五條規定，行政院編不出來這樣的預算，「無法編列，不得違法編列，無法執行通過的國民黨版財劃法。」
陳培瑜追問，是否有想過國民黨團、民眾黨團接下來會對行政院做什麼事，難以想像？卓榮泰笑說，「曾經想過，我怕他們不做」。陳再問，藍白不斷要中央把錢掏給地方，真的非常不合理，行政院後續有什麼救濟手段？
卓榮泰強調，週四行政院會會通過院版財劃法，裡面有五項原則，讓國人生活品質更均衡、讓垂直的劃分更合理、讓水平的分配更公平、會讓地方自主更強化、讓中央地方夥伴關係更提升，盼院版財劃法送到立院後，大家審慎來看這個內容。
他說，若未來院版的財劃法能夠讓地方更均衡，不再有特別優異的、把所有財政弱的縣市都能提升上來，「希望大家共同接受」，讓中央、地方的事權劃分更明確，中央做中央的、地方做地方的，中央該補助的就指定補助、該提出計畫的就按照計畫、該設算的就按照設算，才是長治久安之道。
陳培瑜也當場向主席台上的立法院長韓國瑜喊話，「院長，錯誤就留在立法院吧」，週四政院就要送來最新版的財劃法，大家可以坐下來討論，因為連新北市長侯友宜都公開說，錢跟權要講清楚，大家才可以好好做事，如果連侯友宜都站出來呼籲，應該有更多國民黨黨公職認同這個說法。
卓榮泰指出，上週他說過總質詢結束後，會拜會韓院長談財劃法，但上週五卻用火速、逕付二讀的方式通過，不讓他有跟韓國瑜談話的機會，「這是天大的遺憾。」
卓榮泰說，院版財劃法會保證未來對地方的協助，統籌分配稅款，一般型補助甚至加上未來的計畫型補助，絕對會比現在多，政院的設算是公平的，「只要把這個與地方充分討論過的案子，能夠送出來的話，應該會得到大家的支持才對」。
財政部長莊翠雲補充，財劃法的修正多次召開跟地方政府協商，包括分配指標與權重都有詳細說明，另外他們對於115年所分配中央統籌分配稅款也大幅增加，「但都不提這一塊，只會喊計畫型補助款減少」，事實上在115年中央統籌分配稅款已經多支出465億元，事實上有很多必須要回歸到地方自治事項去做的。
陳培瑜呼籲，資訊應該公開讓國人知道，不能放任地方縣市首長亂哀亂叫亂喊窮，但市民根本不知道，以台北市為例，之前數字是多拿走400多億元？莊翠雲說明，台北市是拿到比原來多出400億元，以單一營利事業營業額單一指標增加的金額，就比114年各項指標合計的中央統籌分配稅款還要多，台北市是增加最多的一個。
