藍白強修《憲訴法》但沒人知道修什麼內容？...張育萌諷：翁曉玲想修的法案遭黃國昌帶領「搞到違憲」！直言：大法官認證「民眾黨反民主」

藍白立院黨團去年（2025）強推《憲法訴訟法》修法，引發各界質疑，憲法法庭日前判決該修法違憲，自判決公告日起失其效力。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，7條有爭議的法案，原本全是國民黨立委翁曉玲提出的修法，「但民眾黨當時突然丟出『再修正動議』，讓通過三讀的條文，有6條都跟翁曉玲原本提的完全不同，在表決前根本沒人知道到底修了什麼」。張育萌諷刺，翁曉玲想修的法，其實不是遭大法官否定，「而是被民眾黨亂修、亂搞、亂表決，直接搞到違憲」。

廣告 廣告

針對《憲訴法》遭判決違憲，張育萌於臉書發文嘲諷道，「我看到笑噴，大法官講得很直接：民眾黨完全亂搞，還把翁曉玲想修的《憲法訴訟法》整個毀掉」。他提及，這次有爭議的法條共七條，「原本，全部都是翁曉玲提出的修法」。

張育萌表示，大法官回顧發現，去年 12 月 20 日，在立法院二讀會「廣泛討論」結束，準備進入「逐條討論」時，民眾黨團突然丟出一套「再修正動議」。張育萌說，「最後，當天二、三讀的條文，七條裡面，有六條都跟翁曉玲原本提出的『完全不同』」。

張育萌指出，憲法法庭直接點名，民眾黨團提出的條文，在提出之前，「外界固無法知悉草案的內容」。他說明，以白話來講，就是所謂「最高機密版本」，在表決前，根本沒人知道到底修了什麼，「更扯的是，《立法院議事規則》明明規定修法要附『立法理由』，民眾黨團連立法理由都沒寫」。

張育萌點出，大法官講得很白，「在這種臨時丟出條文、內容又高度複雜的情況下，根本不可能期待其他立委知道為什麼要修法、修完後又會產生什麼影響」。因此，他質疑，「一群根本搞不清楚『自己在修什麼法』的立委，要怎麼在這麼倉促的時間內，決定表決時要投贊成還是反對？」

張育萌表示，這種倉促又混亂修法過程，連問問司法院意見的時間都沒有，「人民當然也完全來不及知道內容、反映意見」。他說，所以憲法法庭的結論很直接，「難認符合公開透明原則的要求」。

張育萌續指，既然最後通過的條文內容，幾乎都跟翁曉玲的提案不一樣，「那前面那些一讀、黨團協商和二讀廣泛討論，到底是在討論什麼？」他表示，前面這段過程，討論的都是翁曉玲的提案，「討論一個最後不會通過的版本，浪費大家的時間幹嘛？」

張育萌說，「尤其是民眾黨提出的第 30 條『再修正動議』，超級複雜，這條就是整部法的核心，牽涉到『幾位大法官可以開會評議』，以及『要多少大法官同意，才能宣告違憲』」。

「結果，這麼關鍵的一條，只用了 10 分鐘討論」，張育萌嘲諷，「我真的笑出來」。他續指，大法官還一條一條細數，「第 4 條，只討論 17 分鐘；第 95 條，只討論 16 分鐘」。

張育萌批評，更荒謬的是，反對或質疑的立委問完後，提案者竟然完全不解釋，也沒看到任何支持提案的立委出來答辯，討論就突然喊停，「接著，立刻進行二讀表決，然後就唏哩呼嚕，一路碾壓三讀」。

最後，張育萌指出，「大法官講得清清楚楚：這不符合討論原則」。他嘲諷，藍白根本就是最大的民主笑話，在行憲紀念日前，藍白聯手硬推的《憲法訴訟法》，不只遭宣告違憲還被憲法法庭認證，這根本就是程序亂搞。

張育萌表示，最諷刺的是，「翁曉玲想修的法，其實不是被大法官否定，而是被黃國昌帶領的民眾黨，亂修、亂搞、亂表決，直接搞到違憲」。他嘲諷，黃國昌帶領的民眾黨，直接在年底前強迫中獎，收到憲法法庭的大禮物，「大法官認證，民眾黨團就是反民主啦」。

（圖片來源：張育萌臉書）

更多放言報導

質問翁曉玲是否聽共產黨歌「萬疆」、見輸誠的台商會長？張育萌：妳是哪國國會議員？

災民赴花蓮政府抗議「沒編重建預算」...張育萌批「徐榛蔚又神隱」躲去玉里祈福！痛批：在光復災區見不到縣長、特地跑到花蓮市也找不到？