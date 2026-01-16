藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安

即時中心／徐子為報導



立法院前（2024）年審議今年年度總預算期間，藍委陳玉珍曾提案刪光政府捐贈公視預算，曝光後引起全民譁然和怒火，之後撤回，改以刪除個位數比例預算；上（12）月31日第8屆公視董監事審查會議，14名董事候選人中，僅4人通過審議，新一屆董事會仍無法組成。在藍白強勢主導下，立法院會今（16）天三讀通過刪除「公視董事延任條款」，這將讓目前延任公視董事群全部離任，恐導致公視決策停擺。





現行《公視法》明定，董事任期屆滿未及時改聘時，延長職務至新聘董事就任時為止。目前第7屆公視董監事任期屆滿逾半年，藍白質疑行政院刻意延宕提名，提案刪除延任條款。立院各黨團13日進行黨團協商無共識，刪除延任條款仍保留送院會處理。



國民黨書記長羅智強表示，第7屆公視董監事已於去年5月屆滿，文化部應於前一年提出新的董監事名單，盼修法通過後，文化部好好提出適任的董監事人選。



第8屆公視董監事審查會議上月底舉行，14名董事候選人中，僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4位候選人通過門檻，7名現任董事「團滅」全遭否決，就連前宏碁創辦人施振榮都遭否決。這也代表公視董事會目前僅有5名董事（含1名員工董事），由於組成最低門檻為11人，這代表行政院勢必得再提名第2波董事候選人名單。



范雲指出，日前公視董事提名，包括施振榮、舒米恩、陳湘琪都被否決，質疑「他們有什麼色彩？」，並舉馬英九執政時期為例，當時第4屆公視董監事，創下延任968天的歷史記錄，質問藍白難道要說馬擺爛3年？范雲感嘆，此修法根本是要癱瘓公視董事會。



她舉例，政大新聞系副教授柯裕棻、政大傳播學院前院長郭力昕、導演賀照緹等人，都沒有黨派色彩，都完全被否決。



文化部長李遠日前在黨團協商時也澄清，公視董事每屆選任都不斷被推翻，第四屆延968天、第五屆58天、第六屆967天，這都不是因為董事會不肯換，而是一次一次被「刪掉」，他這一任背負歷史共業。



李遠感嘆，今年7月1日是公廣集團20周年，不是這屆董事差，「我承認我推不出來是我的錯，但原因是歷史共業」，沒人願意在這種情況下，被大家一直罵、一直刪掉。



李遠強調，現在取消延任，讓公視董事不合法，公視會重新面臨動盪不安，最慘的是員工權益，他們會在內耗中度過。





