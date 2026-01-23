藍白強勢表決通過！邀賴清德國情報告並受委員諮詢 即問即答形式恐卡關

在野黨團強勢表決通過邀賴清德國情報告，並接受委員諮詢。資料照片



在野黨團邀請總統賴清德就1.25兆的國防特別條例赴立法院進行國情報告，並接受委員諮詢；總統府已強調願在合憲前提下報告，但即問即答方式已遭判違憲。立法院今（1/23）藍白人數優勢下，強勢表決通過邀賴清德赴立院國情報告案。

行政院提出規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，藍白立委數度在立法院程序委員會封殺，導致草案遲遲無法付委。國、眾黨團去年12月分別提案，要求賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢。

總統府發言人郭雅慧當時已回應，「總統願意合法合憲的前提下到立法院就國政方針以及國防特別預算向國人報告、也爭取國會支持。至國情報告以即問即答方式，憲法法庭已經判決違憲。」對於在野立委提出違憲要求，感到遺憾。

立法院日前針對國情報告案進行朝野協商，並未達成共識，朝野爆發口角，綠委最終離席，協商宣告破局。

因該案已逾一個月協商冷凍期，在野黨團提案表決，今在藍白人數優勢下，強勢表決通過。

