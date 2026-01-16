藍白強勢"眷改條例"三讀通過! 綠委批非救濟是特權

政治中心／綜合報導

立法院16號又上演表決大戰，《老舊眷村改建條例》三讀通過，將"老舊眷村"定義放寬到1996年前完工，國民黨聲稱是還國防部丟包的慈仁八村公道，但綠營回嗆，慈仁八村早在馬政府時期已判決違法定讞，藍白卻強勢通過，民團也示警未來將有三萬多戶適用修法範圍，很多坐落高價精華區，卻要國家為改建買單。

民視記者屈道昀：「位於台北市大安區的慈仁八村，附近緊鄰捷運站及通化街商圈，隨著立法院三讀通過眷改條例，慈仁八村也正式成為，合法改建的都更建築。」

1989年落成的慈仁八村，明明當年就被最高法院判定不適用眷改條例，藍委卻修法放寬限，鍾佳濱轟國會不應成為弊案解套的「第五審」！

民進黨團幹事長鍾佳濱：「這是特權案這是弊案，當年民國85年依眷改條例，新建完成的眷舍，都有可能援引慈仁八村的例子。」

國民黨團書記長羅智強：「解決歷史共業，為什麼國防部的疏失，要由慈仁八村的眷村來承擔，現在搬過去慈仁八村，那邊可以整修成職務官舍，那也就可以活用資產。」





即便藍營口口聲聲是要解決歷史共業，但眷改修法從1980年放寬到1996年前眷村、國宅，且有改建必要都能依法提出，估算全台將有78個社區、3萬8141戶適用修法範圍，民團也質疑不符合居住正義。

經民連智庫召集人賴中強：「立法院這樣違法幫特權者開後門，雖然羅智強強調說，這個案子只適用於慈仁八村50個眷戶，但考量到眷改條例，過去也有先進行整村整建，再被列入眷改條例二次改建的例子，所在多有。」





民進黨團書記長陳培瑜：「會不會有更多的眷村，在這個時候站出來說，他們也適用相關的條例，後續還是有好的方法可以來解決，仁慈八村這50戶用戶的問題，但同時又不要造成，國家財政的負擔和破口。」

許多建物早已坐落精華地帶，加上經過多年轉手買賣，適用對象早已不同，藍白口中喊的居住正義，看在小老百姓眼裡恐怕格外諷刺。

