藍白強推修法「中天」可望復台 盧秀燕：民主國家應捍衛媒體言論自由

盧秀燕表示，民主自由的國家對於媒體言論自由應該給予捍衛。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立法院會昨天在藍白聯手表決下，三讀通過衛星廣播電視法修正案，中天有望「復台」，對此，台中市長盧秀燕受訪表示，民主自由的國家對於媒體言論自由應該給予捍衛。

中天新聞台在2020年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，行政訴訟目前仍進行中，國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正草案」欲讓中天復台，昨院會表決以藍白贊成60票、反對0票、綠委棄權48票三讀通過。

修法明定，遭主管機關駁回換照申請的電視台，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，如原頻道已由其他電視台使用，主管機關應召集相關業者協調適當的補救措施，此條被外界視為「中天條款」，而修法通過後，中天有望「復台」。

不過，國家通訊傳播委員會(NCC)指出，因為通過條文沒有回溯條款，所以仍在訴訟中的中天案不適用，但未來如果又有電視台換照沒通過，就會適用這條款。

