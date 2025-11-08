藍白強推停砍教職員年金 潘文忠：年改應公平、永續、世代共擔
〔記者林曉雲／台北報導〕藍白表決輾壓年金改革引發爭議，前教育部長潘文忠今(8)日出席活動前受訪表示，年金改革應在公平、永續、世代共擔的原則下推進，確保整體制度長期穩健發展，應該在「兼顧年金永續與退休照顧」之間取得平衡，畢竟年金制度的穩定，不僅關係到現有的退休人員，也影響到目前仍在職、將來也會退休的公教人員。
立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議日前初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案」。國民黨和民眾黨立委再度聯手表決，輾壓通過將攸關終止退休所得替代率遞減、退休所得隨在職人員調薪計算、退休所得隨消費者物價指數(CPI)累計成長率調整等條文，全數保留送朝野黨團協商；國民黨團也預告年底前要完成三讀修法。
國立台灣師範大學教育學院今日舉辦「黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，潘文忠表示，年金改革確實是多年來社會各界共同關心的議題，面對退撫基金支出的壓力，相關單位如權責部門、考試院等，其實都做過精算與評估。
潘文忠直言，目前確實存在一個兩難的情況，一方面要體恤退休人員面對物價上漲的生活壓力；另一方面，若要完全回復過去的制度，恐怕已相當困難，因此未來的方向應該在「兼顧年金永續與退休照顧」之間取得平衡。畢竟年金制度的穩定，不僅關係到現有的退休人員，也影響到目前仍在職、將來也會退休的公教同仁。
潘文忠表示，立法院近期也積極討論此事，政府除了思考是否暫緩部分議題外，更應重視基金的多元化來源與投資運作，例如政府預算補助與提高投資報酬率，總的來說，年金改革應在公平、永續、世代共擔的原則下推進，確保整體制度長期穩健發展。
此外，前教育部長吳清基受訪表示，軍公教人員長期為國家與社會奉獻，退休後若年金改革能讓他們的權益獲得適度維護，將是極大的鼓勵，也能讓現職人員對未來更有信心，政府雖然有財政上的考量，但應該在不造成過度負擔的情況下，找到一個平衡點，既能維持制度永續，也能激勵教育界士氣，軍公教人員多是國家的中堅力量，願意奉獻教育、服務他人，應該獲得肯定。
對於社會上對年金議題產生的世代對立爭議，吳清基認為不宜過度強調，他表示，退休金不只是退休者個人所得，也常用於照顧家庭、扶助年輕世代；而今天的年輕人將來也會老去、也會退休，因此應以「和諧、共生、共榮」的態度看待，而非陷入階級對立。
