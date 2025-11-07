藍白強推反年改！律師算勞工與退休公教撥補：勞工繳的稅給他們過爽爽

藍白強推反年改法案，引發議論。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白強推反年改法案，引發外界質疑，律師林智群發文指出，在2018年年金改革會議已經通盤檢討過，認為公務人員年改勢在必行才開始推動，如今才改一半藍白就想翻桌，讓一年國庫要多花300億元，卻遇退休人士留言嗆聲稱他們繳得比勞工多五倍，林智群反擊，全台灣勞工1160萬人，撥補5100億元，退休軍公教50萬人，未來要補4600億元，讓你們可以多領，你們比較高貴喔？

林智群表示，退休公務人員整天說「繳的比勞工多5倍，你們到底繳多少就不講了。一個月繳5000-8000元，有些人甚至沒提撥，退休可以領5-7萬元，這麼補，你就不講了？」

對於退休公務人員哀喊挖他們的錢去補勞工，林智群也吐槽，「那是國家的錢，不是你們應得的，有些人連提撥都沒有，還可以領這麼多喔？週休7日，領得比上班族還多，吃國家幾年了，吃這麼撐，不怕撐死啊你？」

林智群直言，「不要跟我們說你們以前多辛苦，以前公務員、老師上班還偷聽股市廣播，一堆公務員11:30就蹓班去餐廳吃飯、下午4:30開始準備下班，以為大家不知道喔？」現在的公務員整天加班，才是辛苦，然後老人把退撫基金領光，讓後輩吃屁。

林智群提到，1160萬個勞工繳的稅、現職公務員繳的退撫基金，就是供這些退休公務員一家子過得爽爽的。

林智群回溯，當年這些退休金政策，就是公務員自己搞的，不自肥，對不起自己，那個年代公務員一堆走後門的、依照省籍分配錄取名額，只要省籍正確，錄取名額比考試的人還多，考10分也可以錄取，哪裡精英了？

