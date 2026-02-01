藍白強推爭議修法！林智群：幫貪污犯解套、把國家的錢還給救國團

國民黨團書記長羅智強在臉書分享與民眾黨主席黃國昌的合照。 圖：擷取自羅智強臉書

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨挾人數優勢表決通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等多項爭議修法，引起輿論譁然。律師林智群質問，藍白立委自己提案、自己審查、自己通過，這不是獨裁，什麼才是獨裁？他也痛批「阿北的『把國家還給你』，結果是『把國家的錢還給救國團』」、「藍白聯手幫貪污犯解套」。

藍白立委1月30日三讀通過數項爭議法案，期中立法院組織法修正案」，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，民進黨立委質疑是「盜用助理費除罪化」。對此，林智群在臉書發文寫道：「藍白聯手幫貪污犯解套，這年頭有國民黨證、民眾黨證，貪污都沒關係欸」。

廣告 廣告

針對「衛星廣播電視法」修正案通過，林智群指出，中天也要回來了，這年頭有國民黨黨證看起來比較夠力，幾百億一下子就回來了。然後公視的預算跟人事也癱瘓了。根本就是自肥，這就是大家要的監督嗎？中天被撤照，其實就是它常常造謠，被要求改善還不改善，跟政治力一點關係也沒有。藍白為中天復台，進行個案性修法，才是政治力介入啦！

對於藍白三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，林智群諷刺：「國民黨的正義跟善良都回來了。而民眾黨，不是什麼第三勢力，也不是什麼新政治，他們只是政治詐騙集團而已。什麼『把國家還給你』？結果是『把國家的錢還給救國團』」。

林智群狠酸：「阿北的『把國家還給你』，結果是『把國家的錢還給救國團』。國民黨爛大家都知道，民眾黨號稱超越藍綠，結果變成國民黨的狗，真是讓人大開眼界。」他並強調：「藍白立法委員自己提案、自己審查、自己通過。連權力分立都沒有，這不是獨裁，什麼才是獨裁？」

林智群直言：「300萬人自以為是的說民主不能讓民進黨一黨獨大，所以政黨票投給民眾黨，這樣就有制衡的力量。結果最終只看到智障的力量。政治，是沒有模糊跟鄉愿的空間的。民眾黨用什麼『第三勢力』名稱騙票，其實就是小藍，那些投給他們的人，現在理解了嗎？」

林智群感嘆，「我兩年前就說過，投給民眾黨，就是投給國民黨，投給白，就是投給藍，有些人就是好傻好天真，民主不是投票而已，而是思考，對國家方向的思考結果。不會投資就不要亂投錢，早晚碰到詐騙集團，投票也是一樣，不會投票就不要亂投，政治詐騙集團就是在騙你的票」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌助解凍黨產！吳思瑤揭昔日貼文：成自己口中恥度無下限的人

十年前嗆消滅國民黨遭綠調侃！黃國昌怒：黨產有全部恢復了嗎？柯文哲搖頭