藍白強推爭議法案 汪浩籲：府院黨應準備「解散國會、重選立法院」

立法院院會日前三讀通過具爭議的年金改革修正草案。圖為通過草案後朝野立委各自舉牌表述立場的場景。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院日前由「藍白合」主導通過《財劃法》和反年改等一系列爭議法案，英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩發文分析指出，這些行動已非單純的政策歧見，而是對台灣憲政秩序的結構性破壞。他呼籲行政權必須「硬起來」，並積極準備「解散國會、重選立法院」，以作為民主機制的必要重啟。

汪浩認為，當前藍白陣營在國會強推法案時，無視公債上限、年金永續性及權力分立原則，加上憲法法庭功能受限、行政院覆議案屢遭否決，已將現行制度逼到牆角。他強調，此時若行政權選擇一再退讓，形同放行違憲惡法，最終的代價將由全體國民承擔。

廣告 廣告

汪浩提到，從具高度爭議性的《財劃法》開始，行政院長應善用副署權，對明顯違憲的法案採取「不副署、不公布、不執行」的立場，他認為這既合乎憲法精神，也是必要的止血手段。

他分析，這種強硬態度能將政治責任清楚地推回立法院，若在野黨對此不服，便可依憲法發起不信任投票，進而啟動倒閣程序。根據憲政機制，總統便可隨後依憲法解散國會，要求重選立法院。

因此，汪浩敦促府院黨（總統府、行政院、執政黨）必須立即行動，走向社會。他認為，當務之急是密集與選民溝通，清楚說明為何必須採取強硬立場、為何不能退讓。他總結，當立法院失去自我節制的能力時，解散國會、重選立法院，就是民主機制中必要的重開機，府院黨必須現在就開始為此做好充分的社會溝通和準備。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

財劃法不副署不公布 黃國昌怒轟：賴卓體制釀憲政崩壞、帝制上路

藍委提案貪污5萬不罰、助理費除罪化 呂捷：法治崩潰你怎能不生氣