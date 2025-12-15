藍白強推財劃法逼國家舉債5,638億 林楚茵：行政院唯有不副署自救

民進黨立委林楚茵。 圖：民進黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，府院高層定調「不副署、不公布」，民進黨立委林楚茵今（15）日強烈抨擊，藍白版本不僅違反《公債法》舉債上限，更無視憲法紅線，將迫使國家「每年」舉債高達5,638億元，嚴重掏空國庫、透支下一代未來。她強調，在行政、救濟管道全被藍白封死的情況下，行政院已無退路，唯有依法行使憲法權限「不副署、不公布」，才能阻止違憲法案上路。

林楚茵指出，藍白版《財劃法》毫無財政紀律概念，也完全不考量中央與地方的事權分配，卻強行要求中央每年大舉舉債，將資源直接挪撥給地方。她以比例分析，國防特別預算1.25兆元是分8年編列，平均每年不到2,000億元；但藍白硬闖的財劃法，卻是「一年就要搶走半兆以上」，衝擊程度完全不可同日而語。

林楚茵質疑，當重大天災、國安危機來臨時，國家救命的財政彈性從何而來？這樣的制度設計，藍白是否負得起責任？她痛批，這不只是違反《公債法》，更是對國家財政的長期破壞。

她進一步指出，藍白近來不斷踩踏憲政底線，先是無視憲法「立法權不得增加預算」的明文限制，強推財劃法、年金倒退等爭議法案，接著又惡意封殺「憲法法庭」，癱瘓憲政救濟機制。更離譜的是，身為最高民意機關首長的立法院長韓國瑜，竟拒絕啟動院際協調，讓行政院所有溝通與救濟管道全面被封死。

林楚茵直言，面對這台失速的國會列車，行政院本來就可以、也應該採取憲法所賦予的自我防衛手段。她形容，本屆國會已成為「史上最亂國會」，行政體系不可能坐視違憲法案強行上路。

對於藍白質疑行政院作為，林楚茵也反嗆，行政與立法本就應相互制衡，既然藍白在國會自稱掌握過半、甚至宣稱有「六成民意」，依憲法規定，只要三分之一立委連署就能提案倒閣，這不是行政院長卓榮泰肯不肯的問題，而是國民黨、民眾黨「敢不敢」把政治責任交給最新民意檢驗。

她直言，藍白真正的問題，在於只敢在國會內部霸凌、癱瘓行政院，卻不敢面對解散國會、重新接受人民檢驗。林楚茵痛批，這樣的政治操作，無異於政治流氓行徑。

林楚茵最後重申，全力支持行政院「不副署」，把最終決定權交還人民，絕不讓違憲、掏空國家的法案綁架台灣未來。

