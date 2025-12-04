藍白強推"停砍公教退休年金"法案 綠營:民調逾半反對停止年改

藍白兩黨強推"公教"退休年金停砍，法案預計下周五要三讀，上午朝野協商，藍白稱"砍年金已經讓公教很痛"，該適可而止，綠營強調如果未來稅收差，可能得加稅補年金、造成職業間不正義，而且民調顯示過半民眾反對停止年金改革，行政院長卓榮泰也說"這樣翻攪國家財政，很要不得"。

藍白兩黨合推軍公教年金，停止調降所得替代率，案子預計下周五三讀，朝野協商互不相讓。

國民黨團書記長羅智強：「他已經付出很大代價，也不過卑微拜託你停砍，文官崩壞，老師找不到人的灰犀牛，已經瘋狂衝向台灣。」

立委（民眾）張啟楷：「他的退休金已經被砍了1/3，可以停了吧，明明政府依法要撥補，為什麼公教人員不撥補呢。」

立委（民）范雲：「現在是剛好稅收好，你覺得好像問題不大，稅收不好的時候，不就是要加稅嗎，馬英九前總統到現在，都還看到他當年說要改，後來怕流失選票不敢改。」

綠營狂嗆藍白版本造成軍公教世代不正義、對其他產業也不公平。因為數字會說話。

民進黨指出，退休公教的年金遠高於一般勞動階層。（圖／民視新聞）





民進黨政策會執行長吳思瑤：「（公教）最低保障可以領的退休金，平均金額是38130，公務人員的退府基金的地板，遠高於勞退兩萬五的天花板，更不要說老農，一個月只有領8110元，更不要說國保的這些弱勢長者，每個月領四千塊不到，公務人員平均每人每個月至少五萬，教育人員五萬七。」

根據民進黨最新民調，詢問民眾若停砍所得替代率、屆時要拿稅金撥補公教退撫基金，合不合理？僅一成出頭認為合理、近八成認為不合理。對於下周可能要表決，不到兩成願接受停降的決議、過半民意反對停降。

民進黨指出，過半民意反對停砍所得替代率。（圖／民視新聞）





行政院長卓榮泰（12.03）：「年金改革是國家財政的永續，是世代的正義，我們要維持，他們也可能用年金改革，要將整個國家的財政，重新再來翻腳一次，這也非常要不得。」

民進黨政策會執行長吳思瑤：「下個禮拜五的表決我們寡不敵眾，認為不公平不合理的這些國人朋友，大家拿起電話，跟你選區的立委來訴求。」

年改若走回頭路，後果將全民共負。

（民視新聞綜合報導）

