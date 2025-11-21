藍白強推! 公投綁大選三讀通過 "邊開票邊投票"亂象恐再現

政治中心／綜合報導

"公投法"自2003年上路以來，歷經多次演變爭議，2018年九合一大選因為綁十大公投造成投票亂象、不少人對"邊投票邊開票"記憶猶新，沒想到藍白執意強推公投綁大選、今（21號）挾人數優勢強行通過，綠營痛批這種粗暴方式修法，明年地方大選恐怕是公投"亂"大選。

立法院長韓國瑜：「公民投票法第23條條文，修正通過。」

立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布立院三讀恢復"公投綁大選"，民進黨團表達強烈抗議。

立委（民）吳思瑤：「今天公投綁大選，跟財劃法的再修正案，民進黨團都是今天早上，最後一刻才獲知，國民黨民眾黨，吃了秤砣鐵了心，就在今天要表決輾壓，韓國瑜再一次護航，掩護藍白的這種，粗糙暴衝的修法，公投綁大選就是公投亂大選。」





想起2018年地方大選、往事、亂象還歷歷在目，綠營想到就怕，當年九合一大選綁十大公投，結果一路投票邊開票到大半夜，當年最大受害者是國民黨參選北市的丁守中，因此2019年再度修法，明定公投日期固定在2021年起每2年舉行一次，也就是將公投跟一般選舉脫勾，沒想到才幾年過去，藍白執意要綁大選。民進黨團版本如預期、遭在野封殺、藍白挾人數優勢，以56票比綠營的44票通過、且不能覆議。

立委（民）吳秉叡：「2018年沒有很久啦，歷歷在目六年前，那時候是柯文哲在選市長連任，一邊投票一邊開票，對於民意的高度，不尊重的一種表現，你想想看，2021年的四大公投裡面，公投綁大選被否決，結果今年2025年又提出來，說清楚做這種主張的人，對將來選務的混亂願不願意，負起絕對的責任來。」





今年8月"重啟核三公投"同意雖超過不同意票數，但比例未達門檻未通過，藍白心生不滿提案、要恢復公投綁大選增加投票率。如今順利三讀，明年大選，選務效率如何，外界等著看。





