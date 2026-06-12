藍白強推《公職選罷法》三讀 莊競程批因人設事為高虹安解套

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨新竹市長參選人莊競程批評，藍白修《公職人員選舉罷免法》就是「因人設事」為高虹安解套。（圖／翻攝自莊競程臉書）

立法院會今（12日）三讀通過修正《公職人員選舉罷免法》修正案，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制。民進黨新竹市長參選人莊競程直言，此修法就是「因人設事」，全台最迫切需要這項修法結果就是高虹安。

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月。立法院會今天上午三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，通過民眾黨團、國民黨團共同提出再修正動議，刪去直接、間接等文字，改為「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。

廣告 廣告

莊競程表示，他必須很坦白地說，這樣的修法方式就是在「因人設事」，修正後「緩刑、易服社會勞動者都可以參選」，大家心裡都很清楚，現在全台灣最迫切需要這項修法結果的人是誰？答案只有一個，就是高虹安。

莊競程說，如果高虹安真的相信自己的清白、相信自己最終會在司法程序中獲得有利結果，那根本沒有必要急著推動這樣的修法。正因為對司法判決沒有把握，才會急著把手伸進立法院，透過藍白聯手修法，為自己的官司尋找解套空間。

莊競程也質問藍白委員，「為了幫高虹安解套，下修對於民選公職人員的門檻，犧牲台灣社會對政治人物的基本要求，這樣值得嗎？」

莊競程說，立法院的職責是為國家制定更完善的制度，修法應該是為了公共利益，而不是為了特定個人的政治需求量身打造。當法律開始因為某個人、某個案件而被修改，這不只是立法失去公平性，更是在破壞人民對司法獨立的信任。

莊競程呼籲，立法權不應成為個人規避責任的工具，更不能成為干預司法的手段。為什麼他們即使破壞法治、破壞民主也要全力護航高虹安？理由很簡單，就是要幫助高虹安連任，而且他們有恃無恐。

莊競程表示，新竹市不是誰的禁臠，高虹安任內建設停滯、爭議不斷，選舉到了才在開福利支票。這些新竹人都看在眼裡。他相信新竹市民重視的公平、公正與負責任的政治，再多量身打造的修法，都無法掩蓋施政不及格的成績單，再多政治操作，也無法取代人民的判斷。



回到原文

更多鏡報報導

藍白聯手三讀通過《選罷法》高虹安條款 緩刑、易服社會勞動者可參選公職

司馬昭之心人盡皆知！綠轟藍白強推「高虹安條款」恐生三亂象

白營修《選罷法》遭疑為高虹安量身打造 黨團協商無共識散會「最快明日表決」

世紀大和解？林書豪社群曬與甜瓜合照 預告登Podcast解開心結