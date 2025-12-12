藍白強推「反年改」 民進黨：年金提早破產全民買單

立法院院會今三讀通過年改案修正草案後，朝野立委各自舉牌表述立場。 圖：張良一/攝

立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案。對此，民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。他批，法案將讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存。

李坤城批評，國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

李坤城表示，國民黨甚至竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至 2023 年所得替代率。他說，如今就像前總統馬英九當年所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。

