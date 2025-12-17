藍白強推「貪污五法」 吳崢批國民黨護航貪腐現形

（記者陳志仁／台北報導）藍白主導立法院，多項攸關民生與國安的重要法案卡關，反而爭議修法快速推進；民進黨發言人吳崢痛批國民黨強推被稱為「貪污五法」的修法，內容涉及助理費、排黑條款與不當黨產，嚴重衝擊廉政與民主法治。

圖／民進黨發言人吳崢指出，國民黨立委近期提出多項修法，外界統稱為「貪污五法」，內容貪婪醜陋，令人清楚看見「熟悉的國民黨回來了」。（資料照，民進黨提供）

吳崢說明，第一案由立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，企圖將原本應專款專用的公費助理經費，改為立委可自由支配，甚至免檢據核銷，形同護航涉貪同黨立委顏寬恒，並嚴重侵害助理勞動權益；第二案修正《地方民意代表費用支給條例》，放寬地方民代助理費使用規範，讓公帑透明與監督機制形同虛設。

第三，陳玉珍另修正《公職人員選舉罷免法》，意圖放寬社會已有高度共識的排黑條款，讓判刑確定、仍在緩刑期間者也可參選公職，動搖公平選舉的價值基礎；第四案由立委林思銘提修正《總統副總統選舉罷免法》，主張在尚未完成候選人登記前，連署階段的賄選行為不需處罰，等同替買賣連署書行為開後門。

第五案則由立委游顥提案修正《不當黨產條例》，企圖替已被法院認定為國民黨附隨組織的救國團解套，讓不義黨產免於返還國家，形同「國庫通黨庫」；吳崢強調，在全民高度厭惡貪污、期待廉政的時刻，國民黨立委卻無視社會觀感，強行表決將爭議法案送交委員會，令人遺憾！

吳崢呼籲陳玉珍、林思銘、游顥及幕後主導的傅崐萁與相關連署立委，應立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐、侵害勞動權益的修法，讓國會的運作回到社會期待。

