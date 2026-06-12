藍白強推「高虹安條款」三讀過關 莊競程開砲：全台只適用她一人

新竹市長高虹安去年12月底貪污罪部分獲無罪，今年1月復職。（新竹市政府提供）

被外界戲稱為「高虹安條款」的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，今（12日）在立法院藍白立委聯手夾擊下，憑藉人數優勢強行三讀通過。未來只要是受到宣告緩刑、或是得易服社會勞動之自由刑者，一律保有登記參選的資格。民進黨新竹市長參選人莊競程痛批藍白陣營「因人設事」、集體為特定政治人物大開後門，嚴重破壞台灣的民主程序。

立法院院會今（12日）針對《選罷法》第26條第9款進行表決，在非綠陣營的全力護航下完成三讀，新法大幅放寬了參選限制，未來涉犯相關案件若最終獲判緩刑，或是得以透過易服社會勞動替代服刑的公職人員，都將不會被剝奪參選權。

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針對修法結果，民進黨新竹市長參選人莊競程痛批，這項修法是典型「因人設事」的惡劣示範，放眼全台灣的現況，這個條款幾乎形同只適用高虹安一個人。他直言，現在全台最迫切需要這種修法結果來續命的只有高虹安，藍白立委不為公共利益服務，反而違背大眾利益、將國會公權力淪為替特定盟友解套的工具，形同是用立法權嚴重干預司法獨立，令人無法接受。

莊競程指出，高虹安若對自身的司法清白與案件結果有信心，認為自己能打贏官司，那她根本不需要這條法律，正因她心虛、對接下來的司法判決毫無把握，才會急著將政治黑手伸進立法院，企圖透過藍白政黨聯手修惡法來替自己的誣告罪等定讞風險提前打預防針。莊競程嚴正警告，藍白陣營這種因人設事、強行闖關的立法方式，不僅凸顯其對司法制度的信心缺失，更是對台灣民主程序的粗暴摧毀，對國家體制是極其嚴重的傷害。

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