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即時中心／温芸萱報導

立法院今（12）日三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑此案為「高虹安條款」。對此，民進黨立委范雲批評，修法放寬易服社會勞動者參選資格，恐影響司法裁量並增加選務爭議。她指出，此舉可能讓檢察官陷入政治壓力，也可能造成參選人執行社會勞動與選舉行程衝突，甚至引發資格變動與選務混亂問題。范雲質疑此時離選舉不到半年，且與新竹市長高虹安現況高度關聯，批評民眾黨急推修法有量身打造之嫌。

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范雲在臉書痛批，民眾黨提出的修法放寬「易服社會勞動者」參選資格，在藍白聯手表決下通過，認為時機敏感、動機可議。

同時，范雲指出，距離年底選舉僅剩不到半年，藍白卻在關鍵時刻強推一項社會仍未有高度共識的修法「說不是為了高虹安一人？大家相信嗎？」她強調，昨日協商時已明確建議，若民眾黨願意將條文明定自9月4日公布施行、避開選舉登記截止日，社會或許較能相信並非為高打造，但民眾黨仍堅持推動，令人遺憾。

快新聞／藍白強推「高虹安條款」三讀！范雲怒批：量身打造的特權後門

新竹市長高虹安（中）。（圖／民視新聞資料照）

檢察官執行裁量恐陷政治壓力疑慮

她批評，現行「易服社會勞動」由檢察官依個案裁量核准，屬於司法執行的一環，但此次修法可能使檢察官在決定是否准予易刑處分時，間接影響個人參選資格，恐讓基層檢察官承受政治壓力，甚至被外界質疑有政治操控之嫌。

易服社會勞動期間參選衍生執行爭議

接著，她進一步指出，若受刑人獲准易服社會勞動後投入選舉活動，但在履行期間表現不佳或違規，檢察官依法撤銷處分，恐引發外界質疑司法介入選舉；但若不撤銷，又可能被批評執法失當，形成兩難局面，爭議將持續擴大。

服刑狀態與選務運作恐生混亂

范雲也警告，若易服社會勞動遭撤銷而須回復服刑，當事人將因「正在服刑」喪失參選資格，恐導致選務認定標準混亂，甚至影響選舉秩序與公信力，對基層選務單位造成額外負擔。

最後，范雲強調，如果要修，就應該公平、一致的通盤檢視。而不是為了一個特定人，修一個特定條文，開一個量身打造的特權後門！

快新聞／藍白強推「高虹安條款」三讀！范雲怒批：量身打造的特權後門

立法院今（12）日在藍白人數優勢下，修訂「選罷法」並三讀通過。（圖／民視新聞翻攝）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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