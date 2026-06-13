藍白強推「高虹安條款」 陳培瑜怒批：擺明只顧自己的選舉利益！

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記者楊士誼／台北報導

立法院昨日在藍白優勢下通過選罷法修法，被譏為「高虹安條款」，引發綠營猛烈批評。立委陳培瑜今（13）日表示，因炒股案兩度入獄的國民黨團總召傅崐萁還稱「不能剝奪參政權」。她也批評，年度總預算還沒審完，藍白卻演都不演，趕在9月4日登記參選截止之前火速修過因人設事的《選罷法》，擺明只顧自己的選舉利益，而不管民生福祉。

「藍白政治分贓，惡修選罷法！」陳培瑜痛批，預算還沒審完，藍白就急著修法幫高虹安解套，還敢稱「天經地義」，根本只顧政治不顧民生。她指出，高虹安先前因誣告案二審被判有期徒刑6個月，可經檢察官同意以「社會勞動」代替入獄。根據《選罷法》原本條文，有可能無法登記參選。

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陳培瑜表示，因此藍白昨天強行三讀通過《選罷法》第26條修正案，宣告緩刑、得易服「社會勞動」之自由刑者，都可以登記為候選人。等同幫高虹安解套，確保參選萬無一失。而最噁心的是，曾因炒股案兩度入獄的傅崐萁還大言不慚表示「憲法保障人民參政自由，不能肆意妄為的剝奪人民參政權。」主導修法的民眾黨立委許忠信更直呼「易服社會勞動者，維護參選權，這是天經地義的事情！」

陳培瑜批評，都6月中了，今年度的總預算還沒審完，藍白卻連演都不演，趕在9月4日登記參選截止之前火速修過因人設事的《選罷法》，擺明只顧自己的選舉利益，而不管民生福祉。

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