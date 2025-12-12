藍白強渡關山反年改修法 銓敘部曝「退撫基金」用罄時間點

即時中心／顏一軒報導

立法院國民黨、民眾黨團今（12）日在院會以同意60票、不同意48票，強勢通過「反年改修法」，意即未來退休金的所得替代率將「不再調降」，回歸2023年的標準計算，而且自2024年1月1日起「不再逐年下降」所得替代率。對此，銓敘部晚間回應，此舉將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3至4年，在2045、2042年用罄，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，銓敘部感到非常遺憾。





銓敘部說明，由於過去30年間退撫基金都是不足額提撥，加上退休人員給付年限拉長，致使整體退撫基金未提存精算負債持續增加已高達2.96兆元；2018年起在社會支持下啟動修法進行多項退休年金改革措施，政府將每年節省經費全數轉為挹注款給基金，已退休和未來退休人員則到2029年止，分10年減少部分月退休所得，共同對基金財務負起部分回補的責任。

銓敘部進一步表示，年改迄今，政府已挹注和撥補基金3102億元，基金淨值已增加超過5,000億元以上，達1.1兆元，年度收支比較也轉為健康狀態，年改措施對基金財務產生很重大效益，將公、教人員退撫基金用罄年度分別自2031年、2030年延後至2049年、2045年（因2023年7月1日初任人員改適用個人專戶制，其產生的財務缺口，政府也已分年編列預算彌平中）。

同時，銓敘部也提及，自去年起，相關提早停止調降替代率的修法提案，在立法院委員會討論和公聽會時，銓敘部都持續提出具體數據、財務評估和問答的專業意見，包括目前公務人員月退所得平均超過5萬元，教育人員約5.8萬元，均足以維持個人生活所需等，清楚表達不贊成修法，可惜未獲在野黨立委的接受。

銓敘部強調，今日通過修法，將原定2029年才停止月退所得替代率上限，提前到2023年就停止，35年年資者的月退休所得替代率上限由60%大幅上調至69%，依精算估算挹注給公、教人員退撫基金金額就會分別大幅減少1670億元、1653億元，等同翻轉2018年以來年改努力成果，讓退撫基金又重回財務更難永續的處境；一旦退撫基金用罄，包括現職和已退休人員，都將無法安穩領取退休金。

最後，銓敘部重申，提早停止調降退休所得替代率，如要維持基金不提前用罄的目標，勢必要有新財源彌補龐大財務缺口；新財源如完全依賴政府預算全額支應，等同於轉嫁給不是退撫基金參加者的其他納稅人和全民買單，並不公平；而提早用罄後，每年公教退休給付缺口會快速增至超過2000億元，銓敘部雖多次示警這些不應該修法的理由，但仍未被嚴肅正視，對退撫基金財務將更不永續非常憂心。





