藍白強渡「高虹安條款」！范雲怒批「特權後門」示警：選務可能大亂

記者楊士誼／台北報導

范雲強調，不該為特定人修特定條文，而開量身打造的特權後門。（圖／資料照，翻攝畫面）

藍白兩黨今（12）日通過選罷法「高虹安條款」修法，立院民進黨團書記長范雲表示，此舉可能會使檢察官在決定是否「易刑處分」，恐因後果而招致「有政治力量操控」的質疑，藍白更多了理由說司法不可信。她也指出，若受刑人回去服刑，會因「正在服刑期間」還是無法參選，民眾黨跟國民黨的修法，恐造成選務大亂。她強調，不該為特定人修特定條文，而開量身打造的特權後門。

范雲表示，為了護航高虹安，藍白修改選罷法放寬「易服社會勞動者」的參選資格，「但藍白說，這不是為了高虹安，你相信嗎？」她指出，昨日才在協商時說，如果民眾黨願意在條文寫明，9月4日公布施行（年底選舉登記最後一天），社會就相信這次修法不是為了高虹安，但民眾黨仍硬要強推，口口聲聲說有法理基礎，但司馬昭之心人盡皆知。

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范雲也指出修法會造成的問題，包括檢察官執行勤務容易陷入「擔心被疑有政治力量操控」的困境，當檢察官決定個案可否「易刑處分」時，將影響一個人的參選資格，陷基層檢察官於不義。而即使被准易服社會勞動，若個案未依規定完成，檢察官依法有權撤銷。若有人被准易服社會勞動，登記參選成功後開始跑選舉，但若受刑人履行的表現太差、態度惡劣，被檢察官撤銷其資格，「是不是又會有人抹黑，說干預選舉？民眾黨、國民黨又多了一個理由，說司法不可信？」

范雲也指出，不服社會勞動的參選人須回去服刑，導致選務大亂，若受刑人回去服刑，會因「正在服刑期間」還是無法參選。民眾黨跟國民黨的修法，恐造成選務大亂，不僅為個案解套，還把壓力推給基層。

范雲強調，參選資格是否修改都可以好好討論。但距離選舉只剩不到半年，高虹安目前的判決又符合聲請易服社會勞動的資格，民眾黨急著修法的動機，啟人疑竇。「如果要修，就應該基於公平性、一致性的通盤檢視。而不是為了一個特定人，修一個特定條文，開一個量身打造的特權後門！」

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