藍白強渡3爭議法案 政院不排除採「不副署」反制

立法院本週五通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等爭議法案修法。（資料照片／李智為攝）

立法院會本週五上演法案大清倉，在藍白立委聯手下，通過多項爭議法案，包含《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》等修法，政院當晚回應，勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。據了解，政院後續將與專家會商討論，不排除「不副署」選項。

立法院會上週五完成護航中天返台的《衛廣法》、為救國團解套的《黨產條例》及攸關助理費爭議的《立法院組織法》等法案修法。行政院發言人李慧芝當晚發聲，政院肩負守護憲法的責任，面對立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，「行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值」。

據了解，府院後來接收到各方反應，希望必要時能將不副署列為選項，後續相關單位將與法政專家會商各種可能性。

事實上，行政院長卓榮泰去年12月針對《財產收支劃分法》修正條文宣布不副署，並提出3項標準，未來只要立院修法「摧毀國家憲政體制」、「削弱國家國防安全」與「破壞國家財政紀律」時，行政院會以不副署來反制立法權。如今立院通過3項爭議法案，政院是否啟動不副署反制，還要等專家會商後審慎決定。



