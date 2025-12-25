藍白強行三讀「停砍年金法案」！政院擬2條路走 26日將對外說明

總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。李政龍攝



立法院藍白日前聯手，強勢三讀通過停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已經送達總統府與行政院。行政院目前正積極評估對策，預計於明日（12/26）做出定調，並對外公開是否採取不副署或提出釋憲等應對手段。

此次通過的法案包括《公務人員退休資遣撫卹法》以及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》中的第37條、第38條和第67條，停砍公務人員及公立學校教職員年金。行政院表示，修法一旦生效，將對年金改革造成重大影響，先前七年來的年金改革成果，恐會因此而倒退。

行政院指出，這樣的修法將使得過去推動的年金改革成果功虧一簣，並且可能會給國家財政帶來極大負擔。

年金改革自107年開始，由前總統蔡英文推動，目的是為了確保退撫基金的財務永續，並且將公教月退休所得維持在勞保與勞退人員的兩倍。然而，如今修法通過後，可能導致納稅人需要填補相應的財政缺口。

據了解，行政院必須在28日前作出進一步決策，無論是提出覆議，進行釋憲，還是採取比照憲法法庭的方式採取「不副署」的方式。因此，行政院規劃明天敲定因應作為，並對外說明。

