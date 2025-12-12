藍白強行三讀「反年改」！李坤城批：民眾會記得今天藍白掏空台灣

即時中心／温芸萱報導

立法院今（12）日三讀通過反年改法案，民進黨發言人李坤城痛批，國民黨不顧民意強行通過，製造世代衝突，傷害現職公教利益，讓年金提前破產，最終由全民埋單。李坤城指出，國民黨再次使用黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，使年金改革倒退至2023年的所得替代率，破壞公平與永續性。他警告，這項惡法將葬送下一代未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。

立法院藍白黨團今日憑人數優勢，強行三讀通過反年改法案。對此，民進黨發言人李坤城表示，國民黨不顧民意強烈反對，強行通過這項法案，製造世代衝突，傷害台灣的公平正義。李坤城指出，國民黨此舉傷害現職公教人員利益，擴大世代不公，只顧自身利益，讓年金提前破產，未來將由全民埋單。

李坤城批評，國民黨甚至再次使用黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，使得年金改革不僅停滯，甚至回溯至2023年的所得替代率。如今，年金制度的公平與永續性倒退，世代正義形同蕩然無存，台灣下一代的未來面臨嚴重挑戰。

李坤城強調，回顧歷史，前總統馬英九當年形容年改如「火車加速駛向懸崖」，如今反年改法案的通過，正加速讓台灣社會公平退步。民進黨呼籲社會關注，台灣人將記住藍白政黨掏空年金、危害國家長遠發展的這一天。

