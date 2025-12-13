藍白強行通過反年改！王婉諭批「買票法案」︰犧牲整個國家和世代

立法院院會今三讀通過年改案修正草案後，朝野立委各自舉牌表述立場。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨在人數優勢之下三讀通過了「反年金改革」的修法，引起社會輿論反彈。時代力量主席王婉諭直言：「國民黨的提案不是『停砍』而已，還將所得替代率一次調回2023年的水準。也就是說，這不只是停止年金改革，而是『大開倒車』。年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是6970億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金。年金『破產』的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。」

王婉諭在臉書發文寫道：「國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴。而不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，我並不認同所有人都要領一樣多。但是，如果要停止年改，我第一個要問的就是：財源在哪？配套在哪？錢在哪？如果我們一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。如果繼續這樣下去，等到基金見底、甚至連千萬勞工的勞保都面臨破產時，代價將會是現在的數百倍。」

王婉諭警告：「屆時，要面對這場災難的，不是此刻坐在立法院按下表決器的委員，卻是無辜的下一代。政治的核心始終在於分配。你怎麼分配錢，就決定了你形塑什麼樣的社會。2018年，年金改革後的公教人員平均領取金額超過5萬元，且仍有3.8萬元的樓地板保障，這已經是貧窮線的兩倍以上；反之，卻有超過240萬名長輩，領著微薄的國民年金或老農津貼，收入遠低於1.55 萬元的貧窮線。這些沈默的弱勢者，依然被排擠在國家照顧的順位之外。」

王婉諭直言：「為什麼立法院選擇遺忘這些人，只為軍公教發聲呢？討好選民很容易，堅持改革很困難。但如果我們只想著當下的選票，那因此犧牲的，就會是整個國家和整個世代。年金制度需要全面、完整的重新檢討，建立『基礎年金』 制度，而不是淪為肉桶政治的買票法案。我要嚴厲譴責這樣錯誤的修法。歷史會記住這一天，台灣社會也會記住，是哪些人為了選票，犧牲了世代與分配的正義。」

