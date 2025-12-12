藍白強行通過反年改 賴清德批在野喊「不該走回頭路」

藍白今天三讀通過反年改案，賴清德發文退輔基金恐將提早破產。（圖／總統府提供）

今天（12日）立法院在藍白人數優勢下通過反年改法案，對此，總統賴清德發文，他表示年改絕對不該走回頭路，強調退撫基金將提早3到4年破產，間接政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是全民買單。

賴清德發文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，他說，2013年前總統馬英九曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車，不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，蔡英文前總統上任大力推動年金改革，歷經兩年多的協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

賴清德接續說，2020年中央政府總預算是22年來首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。

然而，立法院今天所通過的反改革修法，賴清德說，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。

賴清德指出，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。

賴清德說，今天與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝立委們捍衛人民的權利。但他也強調，政黨政治本來就是要彼此競爭，國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

最後，賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

賴清德再次強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。



