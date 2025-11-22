藍白強行通過法案 林智群酸：提案沒人要投還怪鳥籠公投？
即時中心／林韋慈報導
立法院會昨日在藍白兩黨立委聯手下，三讀通過《公民投票法》修正案，讓「公投綁大選」睽違六年後正式回歸。對此，律師林智群發文直言：「公投沒人去投，代表大家對議題沒興趣。自己提的案沒人想投，還怪什麼鳥籠公投？」
立法院此次三讀通過的《公投法》第 23 條修正案明定，主管機關應於公投案公告成立後3個月至6個月內舉行公投，若期間內有全國性選舉，則應同日舉行，等同恢復「公投綁大選」。民進黨團批評，藍白在沒有提出任何配套措施下強行通過，恐重演2018年投開票大亂的情況，讓民主制度倒退。
林智群今（22 ）日在臉書貼文指出「你怎麼不檢討自己提案沒人有興趣呢？」；他也以比喻諷刺：「節目收視率低，怪觀眾不看你？不能生，還牽拖鄰居。」
此外，政治工作者周軒也在臉書發文表示：「今天立法院，藍白聯手，讓『公投綁大選』回來了。」底下不少網友留言質疑，「2021 公投已經不同意公投綁大選，才過幾年立法院就能隨意推翻，那人民辦公投還有什麼意義？反正立法院可以否定民意」。
原文出處：快新聞／藍白強行通過法案 林智群酸：提案沒人要投還怪鳥籠公投？
