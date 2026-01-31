藍白強行通過立法院組織法 吳思瑤轟其心可議：目的是幫顏寬恒解套

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白昨日在立法院挾人數優勢，三讀通過立法院組織法、黨產條例等爭議法案，並在會期結束最後一天，持續阻擋總預算案、國防特別條例付委審查。對此，民進黨立委吳思瑤今（31）日表示，國民黨修立法院組織法的目的只有一個，就是替藍委顏寬恒涉詐領助理費案解套。

民進黨立委吳思瑤今（31）日表示，國民黨修立法院組織法的目的只有一個，就是替藍委顏寬恒涉詐領助理費案解套。（資料照）

吳思瑤今早在石牌福星宮舉辦寒冬送米活動。她受訪表示，藍白搶在立法院會期最後一天，把毫無急迫性也欠缺討論的《立法院組織法》，強行碾壓通過，真的是其心可意。牛煦庭替陳玉珍暗度陳倉，用進付二讀的方式粗糙突襲，讓昨天通過的條文比亂更亂。

廣告 廣告

吳思瑤指出，國民黨的本質跟目的只有一個，就是替顏寬恒解套，替涉貪污的立委大開司法後門，把立法院對助理的各項補助，都視為對立委個人的補助，製造立委能上下其手的空間，所以昨天立法院會，藍白只有小貓兩三隻敢上台為自己的爭議法案辯護，因為當他們越辯護就越破綻百出，這是不折不扣用立法來干預司法，用立院修法來左右司法判決的惡法。

此外，吳思瑤也說，很遺憾立法院史上最長的會期，在延會最後一天，立委繳出了白卷，是一個零分的成績單，總預算半條未審，軍購條例也還持續被冷凍，現在行政院版的軍購條例被藍白聯手惡意的丟包，只有黃國昌領銜的版本排入議程。

吳思瑤質疑，如果黃國昌對自己的版本有信心，為什麼要丟包行政院的版本，不敢一起直球對決？現在傅崐萁也有樣學樣，也要端出國民黨軍購條例，他就要問了，立委是監督執政，不是自己執政；是審查預算，不是編列預算，這麼簡單的憲法ABC，藍白怎麼都不懂？

更多FTNN新聞網報導

藍白從總預算案挑718億優先通過！綠黨團轟「憲政首例」 吳思瑤：偽善

立院首次會期內未審總預算！行政院回應爭議修法：採合法合憲救濟手段

國會助理費修法三讀通過！公費助理工資變成立委補助費

