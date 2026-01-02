藍白強行通過譴責卓榮泰 政院遺憾：籲立院謹守憲政速審總預算

立法院藍白黨團強行通過譴責行政院長卓榮泰，行政院發言人李慧芝回應，籲速審總預算。資料照片



立法院藍白黨團今（1/2）強行表決通過行政院卓榮泰院長譴責案。行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務。

廣告 廣告

李慧芝說，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版《財劃法》，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

更多太報報導

震撼！高市衛生局「績優主管」查數百筆個資 扮嫖客摩鐵性侵16歲少女

台股2026開門紅！收盤漲386點收29349點再創史高 台積電刷新天價1585元

合歡山降雪囉！台14甲出動鏟雪車 上山記得掛雪鏈