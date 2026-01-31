藍白強過爭議法案 助理費改"補助費"挨批變相自肥

政治中心／綜合報導

立法院會期昨天（30）落幕，藍白強行三讀通過不當黨產條例、衛星廣播電視法，以及立委助理費修法。民進黨團怒轟，是國會史上最黑暗的一天，更是藍白在農曆年前送給人民最丟臉的大禮。其中，把公費助理薪資納入立委補助費範圍，不但挨轟變相自肥。三讀條文雖然明訂第12屆立委起施行，仍被質疑在替顏寬恒、高虹安貪汙案解套。

立法院長韓國瑜敲下議事槌，國民黨立委牛煦庭提出的"立院組織法"三讀通過，外界質疑把助理薪資、福利全變成「立委補助金」變相自肥，他發言仍堅持"錢沒進立委口袋"。

牛煦庭說「金額由立法院撥交給助理帳戶，沒有進到立委口袋的問題，(民進黨)你們這麼在乎助理的待遇跟條件，為什麼你們當初在多數、在過半的時候，你們不通過。」

綠營質疑修法在幫涉案的高虹安解套。（圖／資料照）





莊瑞雄說「牛委員你認為說實付實支，那是對的喔，請幾個付幾個，結果呢，你的修正案的版本跟你昨天的態度完全不一樣，還是預留下一個，幫立法委員在立法院，詐領助理費開了一個後門。」

綠營轟修法"給未來的立委詐領助理費"埋伏筆。牛煦庭版本雖將聘用公費助理的額度增加15%，落到每個助理頭上至少5000元，還依司法、會計等專業或年資加給，卻調整名目把原本獨立的"助理費"，涵蓋進立委補助費。未來若又有立委高報薪資要幕僚繳回，這點讓他們在法理上有全身而退的空間。

王義川甚至還說國民黨被民眾黨擺一道。

另一位涉入助理費案的還有顏寬恒。（圖／資料照）





立委（民）王義川（01.30）：「民眾黨跟國民黨說，這條不是什麼助理（薪水），這條是立法委員的待遇，待遇說得簡單的叫做薪水，立法委員要自肥調薪水，民眾黨用弄這條，弄到以後你們被關。」

修法拉高待遇，卻沒對"溢領"提出更實質的監管，民進黨更質疑是替顏寬恒、高虹安，從涉詐助理費案解套。

