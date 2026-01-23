即時中心／温芸萱報導

藍白立院黨團今（23）日再度憑藉人數優勢，通過要求總統赴立法院進行國情報告的公決案。對此，律師黃帝穎在臉書痛批，該決議明顯違憲，憲法法庭早已判決立法院無權要求總統報告、答詢，相關決議在法律上毫無意義。他並指出，美國、法國總統到國會皆不受質詢，藍白作法不僅違憲，更淪為國際笑話，總統無須理會違憲鬧劇。

總統賴清德於去年提出未來8年投入1.25兆元的《國防特別條例》，盼強化台灣整體防衛量能，不過行政院版草案送進立法院後，卻屢遭藍白立委在程序委員會聯手封殺，至今無法排入院會實質審議。藍白立院黨團今日上午再度在立法院提出「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，並憑藉人數優勢強行表決通過，引發爭議。

快新聞／藍白強過「總統赴立院報告」案 律師嗆：違憲鬧劇、無須理會

藍白今日在立院提出「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，並憑藉人數優勢強行表決通過。（圖／翻攝自國會頻道）

對此，律師黃帝穎在臉書發文痛批，藍白此舉早已違憲，相關決議在法律上毫無效力，更形同踐踏憲法體制。他指出，立法院要求總統接受立委國情諮詢，早已被憲法法庭明確宣告違憲，如今藍白再度重演，形同公然無視憲法權威。

黃帝穎引用憲法法庭113年憲判字第9號判決指出，判決白紙黑字載明，在民主原則與責任政治之下，總統與立法院皆由人民直接或間接選出，彼此並無權力從屬關係，總統不對立法院負責，立法院也無權直接向總統問責。既然如此，立法院自然無權指定總統國情報告內容，更無權就報告內容進行詢問、要求答覆或命其聽取建言。

接著，黃帝穎強調，憲法法庭已就國會擴權法案中「要求總統報告與答詢」部分判決違憲，如今藍白仍執意通過相關決議，不僅目無法紀，更是再次公然踐踏憲法，違憲後毫無悔意。

同時，他也痛批，放眼國際民主制度，美國總統制下，總統赴國會發表國情咨文後即離場，國會議員並無質詢權；法國雙首長制中，總統向國會報告時，議事規則更明訂不得干擾演說。相較之下，藍白要求總統赴立法院接受問答，不僅不符我國憲法設計，更「超越」美國、法國，淪為國際笑話。

最後，黃帝穎表示，面對立法院的違憲決議，總統基於憲法忠誠義務，無須理會此類違憲鬧劇。





