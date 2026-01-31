藍白強闖衛廣法修正三讀! NCC潑冷水：未有回溯條款、中天不適用

國民黨提出「衛星廣播電視法」修正案，通過後，外界關注目前打行政訴訟的中天新聞台能否復台。 圖：林朝億/攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨30日在立法院會三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。外界關注中天案是否適用，國家通訊傳播委員會（NCC）說明，根據修正通過條文，未有溯及既往規定，因此中天不適用，但未來有電視台換照沒通過，就會適用這條款。

中天新聞台在2020年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照。中天新聞台在同年12月12日停播，並對NCC提起行政訴訟，訴訟仍在進行中。國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評是「中天條款」。

衛廣法修法後，第19條明定，經主管機關駁回換照申請之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於行政爭訟程序終結前或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。NCC主秘黃文哲表示，當中最關鍵的第19條修法規定，最終通過的條文中沒有回溯條款，不適用在已經不予換照且仍在進行訴訟中的中天新聞台。

黃文哲強調，法律是「往後適用」，所以這項修法適用對象必須是目前正在審照或未來的案件，中天新聞台早已被NCC決議不予換照、不適用，但未來如果再有被NCC不予換照的案例，就會適用。這項修法同時把執照有效期從6年拉長到9年，所以最近2年不會有新聞台換照，但對於修法有許多窒礙難行的地方，NCC之後會邀集專家，討論如何修法。

中天晚間透過聲明回應，衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，這是台灣新聞自由的勝利，也是還中天公道的重大進展。中天關台逾5年，中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派、無色覺醒，愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。

