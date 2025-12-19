藍白彈劾卓榮泰&賴清德？張景森評價「政治表演」：總統與行政院不必配合演出、不應升高政治對抗…喊話賴總統「出面團結國家」：首先要提名大法官、修《憲訴法》
針對藍白強勢通過的《財劃法》修正案，行政院日前拍板採取「不副署、不公布」作法，總統賴清德表態支持。為此，國民黨、民眾黨立院黨團今（19日）上午在議場前共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，宣布即刻對總統賴清德啟動彈劾案程序。對此，前行政院政委張景森今日於電台節目《新聞放鞭炮》直指，彈劾總統賴清德與行政院長卓榮泰只是「政治表演」。他呼籲，朝野不應升高政治對抗，總統也要出面團結國家。
節目主持人周玉蔻詢問，面對賴清德遭到彈劾一事，若張景森是其幕僚，會如何建議？張景森回應，「立法院不論做出什麼事情，原則上就是尊重，但要彈劾總統，需要講出理由，能彈劾一定是因為違憲，可是藍白自己將憲法法庭廢掉，那違憲是你說了算嗎？」
張景森直言，彈劾提案需要國會二分之一過半，但要三分之二才會通過，「現在提案就只是在做『政治表演』，彈劾案在立法院根本不會通過」。張景森表示，藍白稱卓榮泰「不副署、不公布」是違憲，需要負起政治責任，「但他們（指藍白）就是想一些莫名其妙的招數」。
張景森指出，藍白之前通過許多法案，遭憲法法庭判違憲，「所以他們現在的作為，就像是我們兩個打架，我打輸了，我就去怪裁判，甚至乾脆把裁判廢掉，所以現在沒有裁判啦（裁判指憲法法庭）」。
而針對現在的政治僵局，張景森表示，「不副署」是尋憲政途徑，解決立法與行政不權衡的情況。同時，他認為藍白並不會提倒閣，「倒閣也不是我鼓勵的方向」。張景森說明，「台灣是一個有高度風險的國家，一直有一個對我們不友善的國家（指中國），對方甚至已經擺出姿態要將我們吃掉」。
張景森指出，在這樣的情況下，國內必須團結，不能夠有戾氣，否則人家外面壓力一來，國家就會碎掉。他續指，在政治上有爭議、有對立，在民主國家都是正常的，「所以朝野雙方，只要是愛台灣的，都要想辦法解決，好好溝通」。
張景森說，總統與國會多數若是不同政黨，就應該先解決「戾氣」問題，總統應該主動出面團結國家，跟在野黨好好溝通，讓在野黨參與執政。張景森指出，現在對立已經造成，那就要從憲政解決問題，「不要升高政治對抗」。他說，若將憲政爭議升高成政治對抗，只會耗盡國家能量。
針對立院的「政治表演」，張景森直言，「總統跟行政院都沒必要配合演出」。他建議總統與行政院，現階段最應該做的事情，是提名大法官，並處理《憲訴法》，將法案修正回來。
