藍白彈劾時程玄機！她：送賴清德無敵星星

[NOWnews今日新聞] 立法院通過賴清德總統彈劾案提議，訂於2026年5月19日投票。資深媒體人周玉蔻在臉書發文分析，直言「這場憲政大戰，在野贏的機率為零」，賴清德將獲得彈劾案完敗加持的無敵星星。



周玉蔻指出，依憲法規定，彈劾總統須立院三分之二、76席同意才能送大法官審理，目前藍白合計僅62席，「完全無法過關」，2026年5月19日後，賴清德在就職兩周年前夕，反而因在野彈劾失敗，而更加鞏固執政正當性。

周玉蔻分析，執政當局以「副署、釋憲」與「不副署、不執行」作為法案攻防策略，預料將成為對戰藍白「不適、不宜」法案的常態武器，可望阻擋在野掏空、弱化中央政府的企圖，並以游盈隆的中選會主委任命案為「曙光性指標」。



藍白主張行政院對財劃法不副署已違憲，民眾黨主席黃國昌批評顛覆民主制度與法治國原則；立委吳思瑤則反擊，藍白明知彈劾不會過關，就是為了羞辱賴清德。周玉蔻認為，執政黨若能步步為營、累積能量於2026大量重奪地方執政權，就是賴清德脫胎換骨的機會，對2026台灣政情謹慎樂觀。



