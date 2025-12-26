藍白彈劾案時程 明年1/21邀總統說明、5/19投票

（中央社記者郭建伸、王承中、林敬殷台北26日電）藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案，根據時程，明年1月21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人說明並進行詢問，5月召開第2次審查會，之後於5月19日進行彈劾案投票。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪指出，藍白把憲判當空氣，把彈劾當道具，藍白左手說不遵守憲法法庭決議，右手提出彈劾案交給自己不接受的憲法法庭審理，「豈不是自相矛盾」。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，彈劾總統提案排入上午院會報告事項。

民眾黨團總召黃國昌偕黨團成員舉行記者會，指賴總統過去擔任台南市長是有名的「三不市長」，不進議會、不提施政報告、不接受施政總質詢，現在升格成「三不總統」，不依法公布法律、不執行法律、不守法，自居為超越憲法的男人，毀壞台灣民主法治，因此在野黨今天在院會要處理彈劾賴總統議程。

黃國昌表示，藍白在院會將以復議方式提出彈劾時程表，根據規劃，明年1月14日、15日將舉辦兩場公聽會聽取社會公正人士意見。1月21日、22日由全院委員會召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由立委進行詢問，且院會將授權各黨團在全台灣舉行座談會。

根據彈劾時程表，全院委員會於4月27日召開聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見且進行詢問；5月13日、14日則會在召開第二次審查會，同樣邀被彈劾人到場說明。最後院會於5月19日舉行彈劾案投票。

黃國昌也說，立法院職權行使法裡「邀請被彈劾人到立法院說明」的條文，是賴總統擔任立委時修正通過條文，請賴總統不要修法後又不遵守。

國民黨團書記長羅智強接受媒體聯訪時表示，黨團大會今天共同決議彈劾賴總統的期程，與民眾黨團一致，在野黨團會共同提出對賴總統的彈劾案。

對於聽證會的形式，羅智強表示，將按照立法院職權行使法規定，針對賴總統彈劾案所涉事項，邀請政府人員及有社會上有關係的人員表達意見跟證言，由國民黨團邀請5人、民進黨團邀請4人、民眾黨團邀請1人，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行詢問。

若賴總統未到立法院說明，羅智強指出，彈劾程序中有邀請被彈劾人到立法院說明的規定，但沒有強制性，如果賴總統沒有勇氣來立法院說明，他也不意外，剛好證明彈劾案具有正當性，但還是希望賴總統有勇氣面對國會。

對藍白的彈劾提案，鍾佳濱表示，過去未曾使用過憲法的彈劾權，原因無它，因為彈劾要先由立法院半數以上立委提議，再經全體立委2/3以上同意，並交付給憲法法庭審理。先不要說2/3門檻過不了，就算提出，未來要交給藍白不接受的憲法法庭審理，豈不自相矛盾，請藍白憲法讀熟一點。（編輯：萬淑彰）1141226