藍白彈劾總統喊反獨裁 律師諷「臭習近平？」：看到真正獨裁者就下跪

政治中心／施郁韻報導

國民黨預告宣布彈劾違憲總統賴清德（右），律師林智群直言「鼓起勇氣臭習近平（左）？」（合成圖／資料照）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白不滿，18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。國民黨在臉書預告今（19）日宣布彈劾違憲總統賴清德，「反帝制、反專制、反獨裁」，對此，律師林智群直言「鼓起勇氣臭習近平？」引起網友熱議。

國民黨18日深夜在臉書發文「明天早上，我們與民眾黨將共同宣布，彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁。」簡短的預告，湧入大批網友留言討論，「沒有憲法法庭，沒有裁判啊」、「為什麼不提倒閣呢？」、「太棒了，何不直接倒閣呢？」、「倒閣最快，不要在那邊裝模作樣」。

廣告 廣告

林智群也在臉書發文大酸，「國民黨終於鼓起勇氣要臭習近平了嗎？」、「在安全的地方反獨裁喊得比誰都大聲，看到真正的獨裁者就下跪。」引起網友熱議。

根據中華民國憲法增修條文，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

更多三立新聞網報導

「不敢倒閣開始瘋起來狂噴賴清德」許美華1句話送藍白酸爆

藍白網路連署「彈劾賴清德」飆破百萬人？1點慘遭群嘲酸爆

藍白提案彈劾卓榮泰 張禹宣諷「廢到笑」：想碰瓷監察院

張惇涵電爆羅智強、翁曉玲、王鴻薇 鍾年晃曝他背景：藍白自取其辱

