藍白彈劾總統戰線拉至明年520 綠批政治攻擊 藍稱與人民對話

藍、白各自提案彈劾賴清德總統，藍營並規劃在全台22縣市舉辦公聽會，最終於明年520進行全院彈劾表決。對此，民進黨表示在野黨將彈劾案戰線拉長至明年520，顯然是拿憲法工具進行政治攻擊，製造社會對立。國民黨則說舉辦全國彈劾公聽會是為了與人民對話，不是掀起社會對立。

行政院長卓榮泰不副署立院再修版「財劃法」，藍、白陣營質疑違憲失職，且各自提案彈劾賴清德總統。相關提案已列入26日立法院會議程，預料藍、白將以人數優勢將相關提案交付全院委員會審查，正式啟動彈劾總統程序。

根據國民黨的規劃，預計於明年1月在立法院舉辦2場公聽會，2月邀請賴總統到立法院列席說明，3月到5月將在全台22縣市舉辦彈劾公聽會，5月再度邀請總統到立法院答辯，最終於5月20日進行全院表決彈劾案。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示， 根據「立法院職權行使法」規定，罷免案須於15日內完成審查，彈劾案雖然未明文規範天數，但法律程序理應速審速決，國民黨刻意將彈劾程序拉長至半年，甚至要在全國舉辦公聽會，顯然是為了政治動員。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤也批評，這是史上第一次彈劾總統案，需要政黨合議為之，但在野黨跳過朝野協商，自己研議期程，且拉長戰線到明年5月，顯然是拿憲法工具進行政治攻擊；況且總預算遲遲未審，立法院要用哪筆預算支應彈劾的公聽會？吳思瑤說：『(原音)這很清楚完全就是個空包彈、虛張聲勢的彈劾，因為完全沒有辦法成立。我倒要問藍、白，程序未明前，他們所謂規劃要一路辦公聽會到全國各地，要進行到明年5月，請問經費何來？誰來買單？與其做空包彈的彈劾，何不好好審議明年度的預算。』

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲受訪時則表示，在全國舉辦彈劾公聽會是為了讓民眾瞭解何謂「彈劾」，這需要時間，並非掀起社會對立，對於民進黨扣的帽子不需在意。吳宗憲說：『(原音)因為人民不懂什麼叫彈劾總統，必須跟人民對話，重點在這個地方。你今天不管做什麼，民進黨都有一套說詞，所以國民黨會依照自己的節奏來走。』

至於執政黨批評藍、白一再阻擋總預算的審查，吳宗憲說，總預算至今卡關的癥結點是在於行政院不依法行政，他呼籲行政院儘速依法編列軍人加薪等預算，而不是以道德綁架在野黨。