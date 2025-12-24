藍白彈劾總統時程出爐 明年1月邀賴總統赴立院說明

藍、白各自彈劾賴清德總統的提案已列入26日立法院會議程。國民黨團總召傅崐萁今天(24日)在中常會說明彈劾總統的時程規劃，預計在明年1月舉行2場公聽會，並邀請賴總統赴立院說明，之後在全國各地舉行公聽會，並於5月20日進行彈劾投票表決，在此之前，也會再度邀賴總統列席答辯。

行政院長卓榮泰不副署、不執行三讀修正後的財政收支劃分法，藍、白立委砲轟賴政府，並質疑賴清德總統違憲失職，因此各自提案彈劾賴總統，並已列入26日立法院會議程。

國民黨團總召傅崐萁24日在中常會報告彈劾賴總統案時表示，計劃於明年1月在立法院舉行2場公聽會，且依法邀請被彈劾人賴清德到立法院說明、答辯。之後，3月到5月期間，在全國各縣市舉辦由立法院召開的公聽會，讓全民共同參與討論總統的適格性，並於5月最後一次邀請被彈劾人到立法院列席答辯，最後在5月20日進行立法院彈劾投票表決。

國民黨主席鄭麗文則表示，為了守護台灣的民主、捍衛憲政價值，國民黨絕對不能鬆懈，她感謝藍、白黨團共同努力捍衛中華民國憲法。(編輯：宋皖媛)

