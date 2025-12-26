藍白彈劾總統時程曝光！邀賴清德到立院說明 5/19記名投票

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨、民眾黨立院黨團提出總統賴清德彈劾案，今(26)日公布彈劾案時程，將於明年1月14、15日舉辦兩場公聽會，並在1月21、22日邀請被彈劾人、賴清德說明15分鐘，並接受委員詢問。聽證會則在4月27日舉行，最終彈劾案的投票日將定在5月19日。

國民黨、民眾黨今日公布賴清德彈劾案時程表，將於明年1月14、15日舉辦兩場公聽會，並由國民黨、民進黨及民眾黨推薦學者專家代表共7人參加。1月21、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人、賴清德列席，彈劾案代表說明彈劾意旨後，被彈劾人說明15分鐘，並由委員進行詢問。

而聽證會則在4月27日舉行，將邀請政府人員及社會相關人員出席，表達意見與證言後，由委員進行詢問。第二次全院委員會將在5月13、14日舉行，並再次邀請賴清德進行15分鐘說明，並被詢問。最終彈劾案的投票日將定在5月19日。

