藍白彈劾總統時程表曝！明年1月邀賴清德赴立院說明 預計5/19記名投票

民眾黨團今天（26日）公布總統賴清德彈劾案時程表，規劃於明年1月及5月邀請賴清德前往立法院說明、接受立委詢問，並於5月19日進行記名投票。（資料照片／鄒保祥攝）

藍白立院黨團先前宣布將聯手提案彈劾總統賴清德，並將於今天（26日）院會上交付全院委員會審查。民眾黨團公布提案時程表，規劃於明年1月21、22日，以及5月13、14日將召開審查會，同時邀請賴清德前往立法院說明、接受立委詢問，最後在5月19日，賴清德上任2週年前夕進行記名投票。

民眾黨團今天上午舉行記者會，並在會中公布賴清德彈劾案時程表，據規劃，藍白將先於明年1月14、15日舉辦公聽會，並邀請7名學者專家參加。其中，由國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人；接著在1月21、22日召開審查會，並邀請賴清德前往立法院說明15分鐘，並由立委進行詢問。

藍白接著將在明年4月27日會舉辦聽證會，邀請政府人員出席、表達意見，且接受立委詢問；後續在5月13、14日再度邀賴清德前往立法院說明15分鐘，並接受立委詢問，最後在5月19日，賴清德上任2週年前夕進行彈劾案記名投票。



